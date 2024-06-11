Bangkok'ta Çıkan Yangında Binlerce Hayvan Telef Oldu

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Tayland'ın başkenti Bangkok'ta ünlü hafta sonu pazarı Chatuchak'ta çıkan yangında binlerce hayvanın telef olduğu açıklandı. Yetkililer, bölgede 118 evcil hayvan dükkanının bulunduğunu belirtti.

Chatuchak Bölge Ofisi'nden yapılan açıklamada, yangının bugün yerel saatle 04.10 sıralarında çıktığını, bölgeye intikal eden itfaiye ekiplerinin 04.38 sıralarında yangını söndürdüğünü açıkladı. Çok sayıda evcil hayvan dükkanının bulunduğu bölgede, yangın sonucu binlerce hayvanın da telef olduğu ifade edildi.

Yetkililer, ilk belirlemelere göre yangının köpek satışı yapan bir dükkanda başladığını, ancak çıkış nedeninin henüz bilinmediğini, incelemelerin sürdüğünü belirtti. Tayland medyası, yangında birçok egzotik hayvanın da öldüğünü belirtti.