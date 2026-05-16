Bangkok\'ta Tren Kazası: 8 Ölü

TAYLAND'ın başkenti Bangkok'ta bir yük treninin, otobüsüe çarpması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta öğle saatlerinde bir yük treninin, hemzemin geçitte yolcu otobüsüne çarptığı bildirildi. Yetkililer, kazada 8 kişinin yaşamını yitirdiğini, 20'den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı. Olay yerine çok sayıda ekibin sevk edildiği ve kaza sırasında çıkan yangının kontrol altına alındığı belirtildi.