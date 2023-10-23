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Bangladeş'te tren kazası: 12 ölü, çok sayıda yaralı - Son Dakika

Bangladeş'te tren kazası: 12 ölü, çok sayıda yaralı

Son Güncelleme: 23.10.2023 15:21

Bangladeş'in başkenti Dakka yakınlarında meydana gelen tren kazasında, bir yük treni ile yolcu treninin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri olay yerine ulaşarak kurtarma çalışmalarına başladı, ancak can kayıplarının artabileceği belirtiliyor.

Bangladeş'in başkenti Dakka yakınlarında iki trenin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 12 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İtfaiye yetkililerinden Mosharraf Hossain, başkent Dakka'nın dışındaki Kishoreganj bölgesinde bir yük treni ile yolcu treninin çarpıştığını açıkladı.

Hossain, kazada ilk belirlemelere göre 12 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını bildirdi.

Bölgeye ulaşan ekiplerin kurtarma çalışmalarına başladığını aktaran Hossain, can kayıplarının artabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Bangladeş, Kaza, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bangladeş'te tren kazası: 12 ölü, çok sayıda yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bangladeş'te tren kazası: 12 ölü, çok sayıda yaralı - Son Dakika
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