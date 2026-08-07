Bangladeş'te otobüs kazası: 8 ölü, 25 yaralı - Son Dakika
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Bangladeş'te otobüs kazası: 8 ölü, 25 yaralı

Bangladeş\'te otobüs kazası: 8 ölü, 25 yaralı
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Bangladeş'in Sylhet bölgesinde iki yolcu otobüsünün kafa kafaya çarpışması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu ve can kaybının artabileceği belirtiliyor.

Bangladeş'in kuzeydoğusundaki Sylhet bölgesinde iki yolcu otobüsünün kafa kafaya çarpışması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

25 KİŞİ YARALANDI

Bangladeş'in başkenti Dakka'nın yaklaşık 240 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Sylhet bölgesinde yerel saatle 07.30 sıralarında iki yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, kazada ilk belirlemelere göre 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 25 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

KAZA İLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

İlk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu ve can kaybının artabileceği belirtildi. Emniyet güçleri çarpışmanın nedenine ilişkin incelemenin sürdüğünü aktardı.

Kaynak: DHA

Bangladeş, Dünya, Son Dakika

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