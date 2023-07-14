Baş ağrısı şikayeti ile hastaneye giden adamın alın derisinde 15 cmlik solucan çıkarıldı

Rusya, Novorossiysk şehrinde bir adamın alnında şişlik oluştu. Adam şişliğin sivrisinek ısırığı enfeksiyonuna bağlı olduğunu düşünerek hastaneye gitti.

Adamın alnındaki şişliği kesmek için aletler kullanıldı ve ardından ince, beyaz solucan çıkarıldı. Bu solucanlar, genellikle ishale ve ateşe neden olan, insanlar ve diğer hayvanların vücutlarında yaşayan parazit canlılardır.

Ayrıca, City Hospital No.1'deki personel, daha da tuhaf bir durumda, solucanı sergilemeye karar verdi. Doktorlar, acı veren çıkıntıya bir kesik yapmış ve oradan ince, beyaz bir yuvarlak solucan çıkarmışlardı.

Bu durum, solucanın adamın alnındaki derinin altındaki dokuya yerleştiğini, ancak paraziti bulmanın zor olabileceğini gösteriyor. Solucan, vücutta daha ağır, belirgin semptomların ortaya çıkması için yeterince uzun bir süre kalmadığı için, genellikle cilt enfeksiyonları ile karıştırılabilir.

Hastane personeli, "En bilgilendirici bilgi ultrason muayenesi ile elde edilir," dedi. "Maksillofasiyal bölümünden doktorlar, dirofilariyazisin insanlarda nadir görülen bir hastalık olduğunu belirtti, ancak şimdi Novorossiysk'ın sıcak iklimine özgü hale gelebilir. Parazit solucan, tedavisi tamamlanan hasta tarafından iyi hissediliyor ve şu anda hastanede tedavisine devam ediyor. Bu tuhaf durum, solucanın hastane stajyerler odasındaki bir sergide yer almasıyla son buldu.