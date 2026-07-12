Bavi Tayfunu'ndan 1,72 Milyon Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika
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Bavi Tayfunu'ndan 1,72 Milyon Kişi Tahliye Edildi

Bavi Tayfunu\'ndan 1,72 Milyon Kişi Tahliye Edildi
12.07.2026 09:13
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Çin'in Zhejiang eyaletinde Bavi Tayfunu nedeniyle 1,72 milyon kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

ÇİN'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde etkili olan 'Bavi Tayfunu' nedeniyle 1,72 milyon kişi tahliye edildi.

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin, 'Bavi Tayfunu'nun etkisi altına girdiği ve yaklaşık 1,72 milyon kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği belirtildi. Zhejiang Meteoroloji Gözlemevi'nden yapılan açıklamada, 'Bavi Tayfunu'nun eyalete bağlı Yuhuan kentinin kıyılarını vurduğu duyuruldu. Açıklamada, tayfunun kuzeybatı yönünde ilerleyerek etkisini kademeli olarak kaybetmesinin beklendiği de bildirildi.

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi'nden yapılan açıklamada ise ülkenin doğu kesimlerinde üç gün boyunca şiddetli yağışların etkili olacağı kaydedildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Bavi Tayfunu'ndan 1,72 Milyon Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika

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