ALMANYA'nın güneyindeki Bavyera eyaletinde aracın yayalara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Passau kentinde, 48 yaşındaki sürücünün aracıyla yayalara çarpması sonucu 5 kişinin yaralandığı bildirildi. Kazada yaralananlar arasında sürücünün eşi ve 5 yaşındaki kızının da olduğu belirtildi.
Polis tarafından yapılan açıklama, gözaltına alınan sürücünün bilinçli olarak aracını yayaların üzerine sürmüş olabileceği kaydedildi.
Son Dakika › Dünya › Bavyera'da Araç Yayalara Çarptı: 5 Yaralı - Son Dakika
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