İtalya'nın Sicilya adası açıklarında Ağustos 2024'te batan ve 7 kişiye mezar olan Bayesian süper yatının mürettebatı, tekneyi şiddetli rüzgara karşı savunmasız bırakan kritik güvenlik riskinden habersizmiş. İngiltere Deniz Kazaları Soruşturma Birimi'nin (MAIB) perşembe günü yayımlanan nihai raporu bu sonuca vardı, BBC'nin haberine göre.

Facianın kurbanları arasında İngiliz teknoloji milyarderi Mike Lynch (59) ve 18 yaşındaki kızı Hannah da vardı. Morgan Stanley International Yönetim Kurulu Başkanı Jonathan Bloomer (70) ile eşi Judy (71), ABD'li avukat Chris Morvillo (59) ile eşi Neda (57) ve mürettebattan Rick Thomas (59) da hayatını kaybetti. Teknedeki 22 kişiden 15'i, bir mürettebatın suya indirdiği can salına ulaşarak kurtuldu.

RÜZGAR DAKİKALAR İÇİNDE 8 KATINA ÇIKTI

Raporda 56 metrelik yatın, kasırga şiddetindeki ani bir rüzgar patlamasıyla 15 saniyeden kısa sürede yan yattığı belirtildi. Bayesian, 19 Ağustos 2024'ün ilk saatlerinde Sicilya'nın kuzeyindeki Porticello limanının dışında demirliydi. Fırtına hızla yaklaşırken rüzgar hızı dakikalar içinde 8 knottan yaklaşık 70 knota (saatte 130 kilometre) çıktı. Hava tahmini ise en fazla 27 knotluk rüzgar öngörüyordu.

MAIB baş müfettişi Simon Graves, "Çok dinamik, çok hızlıydı. Olayların hızı mürettebatı aştı ve başka bir şey yapmalarına fırsat vermedi" dedi. Uzmanlar, ani rüzgarın soğuk ve yoğun havanın hızla aşağı çökmesiyle oluşan bir "downburst" (ani aşağı hava akımı) olduğunu değerlendiriyor.

YELKENLER İNİKKEN HİÇ TEST EDİLMEMİŞ

Soruşturmaya göre yatın kuvvetli rüzgara karşı zaafı fark edilmemişti; çünkü tekne demirliyken ve yelkenleri inikken hiç değerlendirilmemişti. Raporda, yatın 73 derecelik eğimi geçtikten sonra kendini bir daha doğrultamayacağı, ayrıca dengeyi sağlayan orta salmanın (centreboard) o gece yukarıda olduğu belirtildi. Yükleme düzeni ve rüzgarın geliş açısı da kazaya katkıda bulundu. Yan yatan tekne hızla su alarak battı.

MAIB, bu risklerin İngiltere'deki eğitim müfredatında ve mürettebata sunulan kılavuzlarda yer almadığını, alkolün ise batışta etkisi olmadığını açıkladı. Rapor, tek gövdeli yelkenliler ve can salları için yeni kurallar ile denizcilere yönelik şiddetli hava uyarılarının iyileştirilmesi dahil 7 öneri içeriyor.

İTALYA'DA KAPTANA SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İngiliz raporu, savcılık bilirkişilerinin kazada yattan çok mürettebat hatalarını sorumlu tuttuğu bildirilen İtalya'daki bulgularla çelişiyor. İtalya'da kaptan James Cutfield, baş mühendis Tim Parker Eaton ve güverte görevlisi Matthew Griffith hakkında taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma ve geminin batmasına yol açma suçlamalarıyla soruşturma sürüyor. İngiliz soruşturmacılar, İtalyan savcıların bazı tanık ve delillere erişimi kısıtladığını, bu deliller paylaşılırsa tablonun değişebileceğini belirtti.

Kaynak: BBC