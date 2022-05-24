Bebeğini emziren kadın bir saniye düşünmeden kazı öldürmeye çalışan kartalı böyle kovaladı - Son Dakika
Üye Girişi

Bebeğini emziren kadın bir saniye düşünmeden kazı öldürmeye çalışan kartalı böyle kovaladı

24.05.2022 09:51

Kanada'da evinde bebeğini emziren bir kadın, dışarıya baktığında bir kartalın kazı öldürmeye çalıştığını fark etti. Bir an düşünmeyen kadın, kazın yardımına koştu.

Kanada'da meydana gelen nadir olay, ülke genelinde ana haber bültenlerinin konusu oldu. Evinde bebeğini emziren bir kadın, dışarıya baktığında bir kartalın kazı öldürmeye çalıştığını fark etti.

HEMEN DIŞARI KOŞTU

Üstünün müsait olmamasına ve elinde bebeğinin bulunmasına aldırmayan kadın, can havliyle dışarı çıkarak kazı ölümden kurtardı. Genç kadının hareketi, büyük takdir topladı.

HABER BÜLTENLERİNE KONUK OLDU

Olayın ardından haber bültenleri genç kadını ekrana çıkarmak için birbiriyle yarıştı. Kanada'daki özel bir televizyonun yayınına katılan kadın, olay anını anlattı.

YORUMLAR
500
Esat Karlıdağ: NATO Krizinde Türkiye, pozisyonu iyi kullanmalı Esat Karlıdağ: NATO Krizinde Türkiye, pozisyonu iyi kullanmalı Köşk'te fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit verilmiyor Köşk'te fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit verilmiyor

Togo Cumhuriyeti, Kanada, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bebeğini emziren kadın bir saniye düşünmeden kazı öldürmeye çalışan kartalı böyle kovaladı - Son Dakika


Son Dakika
09:55 Minübüs hatalı şerit değiştirdi, motosiklet sürücüsü kaldırıma çarparak durabildi
09:51 Bebeğini emziren kadın bir saniye düşünmeden kazı öldürmeye çalışan kartalı böyle kovaladı
09:44 Akciğer kanseri tedavisi gören Billur Kalkavan'dan açıklama geldi: Bu kadar sevildiğimi bilmiyordum
09:40 Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya sert sözler: FETÖ'nün medya ayağının en büyük sözcüsü sendin! İnşallah Allah senin gibileri basından temizler!
09:26 Yasak Elma'da dün akşam neler yaşandı? Ender ve Yıldız Handan'a nasıl bir oyun hazırladı?
09:23 Günübirlik kiralık dairede tüyler ürperten ölüm! 17 yaşındaki Rabia camdan düştü
09:11 Polisin darp ettiği eylemcinin davası 7 yıl sonra sonuçlandı: Devlet, 90 bin TL tazminat ödeyecek
09:07 Kılıçdaroğlu, 248 belediye başkanı ile Van'a gidiyor
09:01 Resmi Gazete'de Milli Uzay Programı Strateji Belgesi konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı
08:59 2 ay önce otobüsü taşlı saldırıya uğramıştı, bu kez de İETT şoförü bıçaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 10:03:07. #1.13#
SON DAKİKA: Bebeğini emziren kadın bir saniye düşünmeden kazı öldürmeye çalışan kartalı böyle kovaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement