Kanada'da meydana gelen nadir olay, ülke genelinde ana haber bültenlerinin konusu oldu. Evinde bebeğini emziren bir kadın, dışarıya baktığında bir kartalın kazı öldürmeye çalıştığını fark etti.
Üstünün müsait olmamasına ve elinde bebeğinin bulunmasına aldırmayan kadın, can havliyle dışarı çıkarak kazı ölümden kurtardı. Genç kadının hareketi, büyük takdir topladı.
Olayın ardından haber bültenleri genç kadını ekrana çıkarmak için birbiriyle yarıştı. Kanada'daki özel bir televizyonun yayınına katılan kadın, olay anını anlattı.
Son Dakika › Dünya › Bebeğini emziren kadın bir saniye düşünmeden kazı öldürmeye çalışan kartalı böyle kovaladı - Son Dakika