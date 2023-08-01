Beijing Çevresindeki Dağlarda Sel Felaketinde 11 Kişi Hayatını Kaybetti, 27 Kişi Kayıp - Son Dakika
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Beijing Çevresindeki Dağlarda Sel Felaketinde 11 Kişi Hayatını Kaybetti, 27 Kişi Kayıp

01.08.2023 12:12

Yoğun yağışların neden olduğu sel felaketi nedeniyle, başkent Beijing çevresindeki dağlarda 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi ise kayboldu. Çin Devlet Televizyonu CCTV'nin bildirdiğine göre, günler süren aşırı yağışlar yetkilileri tren istasyonlarını kapatmaya ve savunmasız topluluklardaki insanları okul spor salonlarına tahliye etmeye zorladı. Beijing için bu seviyede yağış oldukça olağandışıdır, genellikle ılıman ve kuru bir iklimi vardır. Kuzey Çin'in diğer bölgelerinde ise nadiren görülen bu kadar büyük miktarda yağışlar, ölümlere yol açmıştır. Çin'in son dönemdeki en ölümcül ve en yıkıcı sel felaketleri 1998 yılında meydana geldi; 4,150 kişi, çoğunlukla Yangtze Nehri boyunca ölmüştü. 2021 yılında orta Çin'deki Henan eyaletinde sel sularında 300'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Beijing Çevresindeki Dağlarda Sel Felaketinde 11 Kişi Hayatını Kaybetti, 27 Kişi Kayıp

Yoğun yağışların neden olduğu sel felaketi nedeniyle, başkent Beijing çevresindeki dağlarda 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi ise kayboldu.

Çin Devlet Televizyonu CCTV'nin bildirdiğine göre, günler süren aşırı yağışlar yetkilileri tren istasyonlarını kapatmaya ve savunmasız topluluklardaki insanları okul spor salonlarına tahliye etmeye zorladı. Evler su altında kaldı, yollar parçalandı ve arabalar yığınlar halinde birbirine çarptı.

Beijing için bu seviyede yağış oldukça olağandışıdır, genellikle ılıman ve kuru bir iklimi vardır. Kuzey Çin'in diğer bölgelerinde ise nadiren görülen bu kadar büyük miktarda yağışlar, ölümlere yol açmıştır.

Her yaz Çin'in büyük bir bölümüne mevsimsel sel baskınları gelir, özellikle yarı tropikal güney bölgelerinde. Ancak bu yıl bazı kuzey bölgeleri 50 yılın en kötü sel felaketlerini bildirdi.

Temmuz'un başlarında, güneybatı Chongqing bölgesinde en az 15 kişi sel suları altında hayatını kaybetti ve kuzeybatı Liaoning eyaletinde yaklaşık 5,590 kişi tahliye edilmek zorunda kaldı. Hubei eyaletinde ise sağanak yağışlar, sakinleri araçlarına ve evlerine hapsoldu.

Çin'in son dönemdeki en ölümcül ve en yıkıcı sel felaketleri 1998 yılında meydana geldi; 4,150 kişi, çoğunlukla Yangtze Nehri boyunca ölmüştü.

2021 yılında orta Çin'deki Henan eyaletinde sel sularında 300'den fazla kişi hayatını kaybetti. O yılın 20 Temmuz'unda eyaletin başkenti Zhengzhou'yu vuran rekor düzeydeki yağışlar, sokakları çağlayan nehirler haline getirerek en azından bir metro hattını sular altında bıraktı.

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