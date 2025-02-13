Belarus, ABD'li gazeteciyi serbest bıraktı

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(ANKARA) - Beyaz Saray, Belarus'un ABD hükümeti tarafından finanse edilen bir yayın kuruluşunun gazetecisi ve bir ABD vatandaşı da dahil olmak üzere üç tutukluyu serbest bıraktığını duyurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, dün yaptığı açıklamada, serbest bırakılan üç kişiden, "birinin Amerikalı ve diğer ikisinin Belaruslu olduğunu" doğruladı ve "Belaruslu iki kişiden birinin ABD'nin finanse ettiği Radio Liberty için çalıştığını" bildirdi. Serbest bırakılan Amerikalının ise, kimliği açıklanmadı.

Belarus'un muhalefet partisi lideri Sviatlana Tsikhanouskaya, sosyal medyada aktivist Alena Maushuk'un serbest bırakılanlar arasında bulunduğunu ve ciddi bir sağlık durumu olduğunu belirtti. Serbest bırakılan tutuklular arasında, Belarus'ta ABD tarafından finanse edilen ve Radio Svoboda olarak bilinen Avrupa Radyo Özgürlüğü/Radio Liberty'e (RFE/RL) ait gazeteci Andrey Kuznechyk de yer aldı.

Belarus'taki tutukluların serbest bırakılması, ABD'li öğretmen Marc Fogel'in Rusya tarafından üç buçuk yıl hapiste kaldıktan sonra serbest bırakılmasının ardından gerçekleşti. 63 yaşındaki Fogel, Moskova'daki bir havalimanında küçük bir miktar esrarla yakalanmasının ardından uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla 14 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Washington'a dönen Fogel, serbest bırakılmasının ardından 11 Şubat Salı günü Beyaz Saray'da Trump ile birlikte kutlama yaptı.