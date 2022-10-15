Lukaşenko'nun "Ukrayna bize saldıracak" sözleri sonrası Rus kuvvetleri Belarus'a ulaştı

Ukrayna- Rusya Savaşı'nda 8. ay biterken çoğu bölgede çatışmalar devam ediyor. Ukrayna son günlerde Herson ve Harkiv'de ciddi ilerlemeler kaydederken Belarus, dikkat çeken adımlar atıyor.

YÜKSEK TERÖR ALARMI VERİLDİ

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko dün yaptığı açıklamada, 10 Ekim'de ülkelerine yönelik tehdit olduğunu ifade ederek Rusya ile ortak askeri birlik oluşturulması yönünde bir anlaşmayı duyurmuştu. Lukaşenko son yaptığı açıklama ile ülkesinde yüksek terör alarmı olduğunu söyleyerek, ''Rusya ile ortak prosedürlerin başlatılması talimatını verdim'' demişti.

''SADECE BELARUS TOPRAKLARINI KORUYACAK''

Belarus Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Ortak bölgesel gücün bir parçası olan ilk Rus askeri grubu Belarus'a ulaştı" denildi. Oluşturulan ortak bölgesel gücün yabancı ülke topraklarında faaliyet yürütemeyeceği, sadece Belarus topraklarının korunması yönünde hareket edeceği vurgulanarak, "Ortak bölgesel güç konuşlandırma kararı yalnızca 'Birlik Devletleri' sınırlarının korunması ve savunmasını güçlendirme amacını taşıyor" ifadeleri kullanıldı.

SAVAŞIN BAŞINDAN BU YANA RUSYA'NIN YANINDA YER ALIYORDU

Belarus Rusya'nın işgaline ilk günden bugüne kadar sürekli destek verdi. Lukaşenko savaşın başında Rus uçaklarına sınırlarını açarak Ukrayna'nın kuzeyinin bombalanmasına dolaylı yoldan destek vermişti. Son kararlardan sonra Belarus'un Putin'in yanında savaşa gireceği yorumları da güçlendi.