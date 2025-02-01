BELÇİKA'da seçimlerin üzerinden geçen 236 günün ardından koalisyon görüşmelerinde uzlaşıya varıldı.
Kraliyet tarafından yapılan açıklamaya göre, hükümeti kurmakla görevli Bart de Wever dün akşamki görüşmelerinde Kral Philippe'ye koalisyon müzakerelerinde anlaşma sağlandığını belirtti.
236 gündür hükümet kurulamayan ülkede partilerin, kabineyi oluşturacak isimler üzerinde anlaşması bekleniyor.
Son Dakika › Dünya › Belçika'da 236 Gün Süren Koalisyon Görüşmeleri Sonuçlandı - Son Dakika
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