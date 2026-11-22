Haber: İlhan BABA

(BRÜKSEL) - Belçika'da hükümetin tasarruf politikalarına tepki olarak düzenlenecek grev nedeniyle pazartesi günü hava ulaşımında ciddi aksamalar yaşanacağı, toplu taşıma ile kamu hizmetlerinin de grevden etkileneceği bildirildi.

Belçika'da hükümetin tasarruf politikalarına karşı ülke genelinde yapılan grev nedeniyle pazartesi günü hava ulaşımında büyük aksaklıklar yaşanması bekleniyor. Grev kapsamında 07.00 ile 21.00 saatleri arasında Belçika'ya yapılan ve Belçika'dan gerçekleştirilen uçuşların büyük ölçüde iptal edilmesi öngörülüyor.

Belçika hava trafik kontrol kurumu Skeyes, çalışanların greve katılması nedeniyle belirtilen saatlerde normal hava trafik hizmetlerinin sağlayamayacağını duyurdu. Yalnızca acil durumlar ve güvenlik açısından kritik uçuşlar yapılabilecek.

Yolcuların uçuşlarının güncel durumunu öğrenmek için havayolu şirketleriyle iletişime geçmeleri tavsiye edildi.

Grev, Başbakan Bart de Wever liderliğindeki federal hükümetin tasarruf ve reform politikalarına tepki olarak düzenleniyor. Sendikalar, hükümetin uygulamalarının çalışanları, emeklileri ve ekonomik açıdan daha kırılgan kesimleri ağır şekilde etkilediğini savunuyor.

Protestolar kapsamında Brüksel'de büyük bir gösteri de düzenlenecek. Hava ulaşımının yanı sıra toplu taşımada da ciddi aksamalar beklenirken, okulların, kamu kurumlarının ve çöp toplama hizmetlerinin de grevden etkilenebileceği bildirildi.

Havayolu şirketleri ve havalimanı işletmecileri ise grev kararının kısa süre önce duyurulmasına tepki göstererek, yaşanacak aksaklıkların yolcuları mağdur edeceğini ve sektör genelinde ciddi ekonomik kayıplara yol açacağını belirtiyor.