Belçika Kraliçesi İstanbul\'da Yatırım Paneline Katıldı

BELÇİKA Kraliçesi Mathilde, Belçika İstanbul Başkonsolosluğu'nda düzenlenen öğle yemeği ve yatırım paneli programına katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen panelin ardından Kraliçe Mathilde'nin Galatasaray Lisesi'ni ziyaret edeceği öğrenildi.

'Ekonomik Misyon' kapsamında İstanbul'daki programlarını sürdüren Belçika Kraliçesi Mathilde, Beyoğlu'nda bulunan Belçika İstanbul Başkonsolosluğu'nda düzenlenen yatırım paneline katıldı. Öğle yemeği eşliğinde gerçekleştirilen panel basına kapalı yapıldı. Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot ile Belçika heyeti katıldı. Program kapsamında Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın hoş geldin konuşmaları yaptığı öğrenildi. Etkinlikte ayrıca SynPet Finans Direktörü Ahmet Eren ile Okyanus Grubu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Alara Mutlu referans konuşmaları gerçekleştirdi. Program, Brüksel Başkent Bölgesi Başbakanı Boris Dillies'in kapanış konuşmasıyla sona erdi. Belçika Kraliçesi Mathilde'nin, programın ardından Galatasaray Lisesi'ni ziyaret edeceği öğrenildi.