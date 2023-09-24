Benin'de Kaçak Akaryakıt Deposunda Çıkan Yangında 35 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Benin'de Kaçak Akaryakıt Deposunda Çıkan Yangında 35 Kişi Hayatını Kaybetti

Benin\'de Kaçak Akaryakıt Deposunda Çıkan Yangında 35 Kişi Hayatını Kaybetti
Son Güncelleme: 24.09.2023 02:03

Benin'in Nijerya sınırında yer alan Seme-Krake kentinde kaçak işletilen akaryakıt deposunda çıkan yangında en az 35 kişi hayatını kaybetti. Olayda ayrıca 20 kişi yaralandı ve birçok araç ile motosiklet de zarar gördü. Nijerya'da sınır hattı boyunca akaryakıt kaçakçılığının yaygın olduğu biliniyor ve Nijerya hükümetinin verilerine göre günlük olarak yaklaşık 437 bin varil petrol çalınıyor.

Benin'de kaçak akaryakıt deposunda çıkan yangında en az 35 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Benin'in Nijerya sınırında yer alan Seme-Krake kentinde kaçak işletilen akaryakıt deposunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Olayda ilk belirlemelere göre, en az 35 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı ve çok sayıda araç ile motosiklet de kül oldu.

Dükkanın, işlek bir pazar yeri yakınında yer alması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Afrika'nın petrol ve gaz zengini ülkesi Nijerya'da sınır hattı boyunca akaryakıt kaçakçılığının son derece yaygın olduğu biliniyor.

Nijerya hükümetinin 2022 verilerine göre, karada ve denizdeki boru hatlarından günde yaklaşık 437 bin varil petrol çalınıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Benin'de Kaçak Akaryakıt Deposunda Çıkan Yangında 35 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Benin'de Kaçak Akaryakıt Deposunda Çıkan Yangında 35 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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