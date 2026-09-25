Berlin Brandenburg Türkiye Toplumu göçmen talepleri için somut hedef istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Berlin Brandenburg Türkiye Toplumu göçmen talepleri için somut hedef istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Berlin Brandenburg Türkiye Toplumu göçmen talepleri için somut hedef istedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBB, Berlin'de 20 Eylül'de yapılan eyalet ve ilçe meclisi seçimlerinin ardından başlayacak koalisyon görüşmeleri öncesi partilere çağrı yaptı. Göçmen kökenli Berlinlilerin taleplerinin yeni koalisyon sözleşmesine somut ve ölçülebilir hedefler olarak yansıtılmasını istedi.

Haber: İlhan BABA

(BERLİN) – Berlin Brandenburg Türkiye Toplumu, koalisyon görüşmeleri öncesi siyasi partilere çağrıda bulunarak, göçmen kökenli Berlinlilerin taleplerinin yeni koalisyon protokolüne somut ve ölçülebilir hedefler olarak yansıtılmasını istedi.

Berlin Brandenburg Türkiye Toplumu (TBB), Berlin'de 20 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen Berlin eyalet ve ilçe meclisi seçimlerinin ardından başlayacak koalisyon görüşmeleri öncesinde siyasi partilere çağrıda bulundu. TBB, göçmen kökenli Berlinlilerin taleplerinin yeni koalisyon sözleşmesine somut ve ölçülebilir hedefler olarak yansıtılmasını istedi.

TBB Sözcüsü Ayşe Demir, seçimlerin siyasi sürecin sonu olmadığını belirterek, partilerin seçim döneminde verdikleri sözleri somut politikalara dönüştürmesi gerektiğini söyledi. Demir, yeni yasama döneminde eşit siyasi ve toplumsal katılımın güçlendirilmesi, ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadele, demokratik katılımın artırılması ve toplumsal kaynakların adil dağıtılmasını öncelikli başlıklar arasında sıraladı.

Berlin'in göçle şekillenen çok kültürlü bir kent olduğunu belirten ve  toplumsal yapının yeni hükümetin politikalarına da yansıtılması gerektiğini vurgulayan Demir, ayrımcılık, sosyal eşitsizlik ve toplumsal katılım alanlarında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına yönelik desteğin artırılmasını ve bu desteğin uzun vadeli, güvenilir ve sürdürülebilir hale getirilmesini talep etti.

Demir, toplumun tüm kesimlerinin karar alma süreçlerine eşit katılımını sağlayacak yapısal düzenlemelere ihtiyaç olduğunu belirterek, yeni koalisyon sözleşmesinin ayrımcılıkla mücadele, demokratik katılım ve çeşitlilik alanlarında somut iyileştirmeler içermesi gerektiğini ifade etti.

Ayşe Demir, koalisyon görüşmelerini yakından takip ederek siyasi partilerin seçim öncesindeki vaatleri ile görüşmeler sırasında ortaya koyacakları politikaları karşılaştıracaklarını söyledi.

Kaynak: ANKA
Türkiye Bankalar BirliğiBrandenburgPolitikaTürkiyeGöçmenBerlinEylülDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bit pazarından 730 liraya aldı Gerçek değerini öğrenince küçük dilini yuttu Bit pazarından 730 liraya aldı! Gerçek değerini öğrenince küçük dilini yuttu
Bonservisi elinde olan Icardi’nin gözü çok yükseklerde Bonservisi elinde olan Icardi'nin gözü çok yükseklerde
Türkiye’nin konuştuğu Zeynep, Beyaz’la Joker’de yarışacak Türkiye'nin konuştuğu Zeynep, Beyaz'la Joker'de yarışacak
14 yıldır biriktirdiği 37 kilogram gümüşü bozdurdu İşte eline geçen para 14 yıldır biriktirdiği 37 kilogram gümüşü bozdurdu! İşte eline geçen para
Kırıkhan’da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu Kırıkhan'da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu
Rostov’da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi Rostov'da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi
14:30
Girne’de batan gemideki tüm alanlara ulaşıldı, başka naaş bulunamadı
Girne'de batan gemideki tüm alanlara ulaşıldı, başka naaş bulunamadı
14:17
101 milyon kimlik verisi ve 118 milyon GSM numarasını satan panel kurucusu 2 kişi yakalandı
101 milyon kimlik verisi ve 118 milyon GSM numarasını satan panel kurucusu 2 kişi yakalandı
13:22
Türk temsilci resti çekti, İsraillinin verdiği tepkiye bakın
Türk temsilci resti çekti, İsraillinin verdiği tepkiye bakın
13:04
ABD askerleri dizlerinin üzerine çöktüğü görüntü büyük tartışma yarattı
ABD askerleri dizlerinin üzerine çöktüğü görüntü büyük tartışma yarattı
12:38
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının seyrini değiştirecek telsiz konuşması
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının seyrini değiştirecek telsiz konuşması
12:29
Abdurrezzak’ın ölümüne neden olan hemşirelerden birine müebbet, diğerine ise...
Abdurrezzak'ın ölümüne neden olan hemşirelerden birine müebbet, diğerine ise...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 14:47:47. #.0.3#
SON DAKİKA: Berlin Brandenburg Türkiye Toplumu göçmen talepleri için somut hedef istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei