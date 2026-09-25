Berlin Brandenburg Türkiye Toplumu göçmen talepleri için somut hedef istedi

Haber: İlhan BABA

(BERLİN) – Berlin Brandenburg Türkiye Toplumu, koalisyon görüşmeleri öncesi siyasi partilere çağrıda bulunarak, göçmen kökenli Berlinlilerin taleplerinin yeni koalisyon protokolüne somut ve ölçülebilir hedefler olarak yansıtılmasını istedi.

Berlin Brandenburg Türkiye Toplumu (TBB), Berlin'de 20 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen Berlin eyalet ve ilçe meclisi seçimlerinin ardından başlayacak koalisyon görüşmeleri öncesinde siyasi partilere çağrıda bulundu. TBB, göçmen kökenli Berlinlilerin taleplerinin yeni koalisyon sözleşmesine somut ve ölçülebilir hedefler olarak yansıtılmasını istedi.

TBB Sözcüsü Ayşe Demir, seçimlerin siyasi sürecin sonu olmadığını belirterek, partilerin seçim döneminde verdikleri sözleri somut politikalara dönüştürmesi gerektiğini söyledi. Demir, yeni yasama döneminde eşit siyasi ve toplumsal katılımın güçlendirilmesi, ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadele, demokratik katılımın artırılması ve toplumsal kaynakların adil dağıtılmasını öncelikli başlıklar arasında sıraladı.

Berlin'in göçle şekillenen çok kültürlü bir kent olduğunu belirten ve toplumsal yapının yeni hükümetin politikalarına da yansıtılması gerektiğini vurgulayan Demir, ayrımcılık, sosyal eşitsizlik ve toplumsal katılım alanlarında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına yönelik desteğin artırılmasını ve bu desteğin uzun vadeli, güvenilir ve sürdürülebilir hale getirilmesini talep etti.

Demir, toplumun tüm kesimlerinin karar alma süreçlerine eşit katılımını sağlayacak yapısal düzenlemelere ihtiyaç olduğunu belirterek, yeni koalisyon sözleşmesinin ayrımcılıkla mücadele, demokratik katılım ve çeşitlilik alanlarında somut iyileştirmeler içermesi gerektiğini ifade etti.

Ayşe Demir, koalisyon görüşmelerini yakından takip ederek siyasi partilerin seçim öncesindeki vaatleri ile görüşmeler sırasında ortaya koyacakları politikaları karşılaştıracaklarını söyledi.