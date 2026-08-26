Berlin\'de İkinci Dünya Savaşı Bombası Bulundu

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) –Almanya'nın başkenti Berlin yakınındaki Neukölln ilçesinde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bir uçak bombasının bulunması üzerine yaklaşık 5 bin 600 haneyi kapsayan geniş çaplı tahliye başlatıldı.

Berlin polisi, bulunan patlamamış bombanın güvenli şekilde etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Yetkililer, oluşturulan güvenlik çemberi içindeki yaklaşık 5 bin 600 hanede yaşayan vatandaşların evlerini terk etmesi gerektiğini bildirdi. Bombanın etkisiz hale getirilmesi işleminin gece geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.

Tahliye bölgesi içerisinde bir yaşlı bakım evi, evsizler için barınma merkezi ve bir kreşin de bulunduğu belirtildi. Bu nedenle tahliye operasyonunun koordineli ve dikkatli şekilde yürütüldüğü kaydedildi.

Polis yetkilileri, tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından bombanın ne zaman etkisiz hale getirileceğinin netlik kazanacağını açıkladı. Operasyonun gece geç saatlere kadar devam edebileceği belirtilirken, vatandaşlardan güvenlik güçlerinin talimatlarına uymaları istendi.