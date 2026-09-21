Berlin'de Sol Parti %26 ile CDU'yu geçti, Eralp ilk göçmen kökenli başkan olabilir - Son Dakika
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Berlin'de Sol Parti %26 ile CDU'yu geçti, Eralp ilk göçmen kökenli başkan olabilir

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Berlin\'de Sol Parti %26 ile CDU\'yu geçti, Eralp ilk göçmen kökenli başkan olabilir
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Berlin'de 20 Eylül seçimlerinin ilk sonuçlarına göre Sol Parti %26 oyla CDU'yu geçti; CDU %20, AfD %16'da kaldı. Aday Elif Eralp seçilirse Berlin'in ilk göçmen kökenli 'Hükümet Eden Belediye Başkanı' olacak, ancak Sol Parti'nin en az iki koalisyon ortağına ihtiyacı var.

Almanya'nın Berlin eyaletinde 20 Eylül Pazar günü yapılan seçimlerin ilk sonuçlarına göre Sol Parti, Başbakan Friedrich Merz liderliğindeki Hristiyan Demokratlar'ı (CDU) geride bıraktı.Kamu yayıncıları ARD ve ZDF'nin sandık çıkış anketlerine göre, Türkiye kökenli Elif Eralp'in de adayı olduğu Sol Parti (Die Linke) %26 oy alırken, CDU'nun oyu %20'de kaldı.Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi de oy oranını %16'ya yükseltti.20 Eylül'de seçim yapılan bir diğer eyalet Mecklenburg-Vorpommern'de ise AfD önde. ZDF'ye göre, partinin eyalette oyların %38'ini alacağı tahmin ediliyor; ikinci sırada ise %36 oy oranıyla merkez sol SPD yer alıyor. CDU ise oyların %5'ini aldı.Ancak diğer partiler AfD ile işbirliği yapmayı reddettiği için, partinin eyalette iktidara gelmesi pek olası görünmüyor.Hem eyalet hem de başkent statüsündeki Berlin'de "Hükümet Eden Belediye Başkanı" unvanını taşıyan makama Eralp'in seçilmesi halinde, kent tarihinde ilk kez göçmen kökenli bir siyasetçi bu görevi üstlenecek.Seçim sonucunu kutlayan Eralp "Şehrimizde sevgi ve adalet, nefrete galip geldi" dedi.CDU'nun uzun yıllardır yönettiği Berlin'de de hükümeti kaybetmesinin, Başbakan Merz üzerinde istifa baskısını daha da artırması bekleniyor. Ancak Merz, seçim sonuçlarını "felaket" olarak nitelendirse de .

Seçim zaferi, Sol Parti açısından önemli bir dönüm noktası olacak.Sol Parti, "Doğu Almanya'nın mirası" olarak tanımlanan, demokratik sosyalist hatta kimilerine göre de aşırı sol, sol popülist bir parti.Bugüne kadar hep Hristiyan Demokrat ya da Sosyal Demokrat başbakanların yönettiği Berlin'de, ilk kez sosyalist bir parti yeni koalisyon hükümetini kurmaya hak kazanacak.Elif Eralp kimdir?Merkez sağ ve sol partilerinin kan kaybettiği, aşırı sağcı AfD'nin Almanya'nın en güçlü siyasi partisi haline geldiği bir dönemde, Sol Parti'nin göçmen kökenli adayı Eralp'in oy oranlarını bu denli arttırması merak uyandırıyor.Sol Parti'nin seçimlerden birinci parti çıkması, Eralp'in eyalet başbakanlığını üstlenmesi için yeterli değil.Anketler, hiçbir partinin tek başına iktidara gelebilecek sandalye sayısına ulaşamayacağına işaret ediyor.Mevcut tablo Sol Parti'nin en az iki koalisyon ortağına ihtiyacı olacağını gösteriyor. Burada öne çıkan alternatif Sol Parti liderliğinde, SPD ve Yeşiller tarafından üçlü bir koalisyon kurulması.45 yaşındaki Eralp hayat hikayesiyle olduğu kadar, insan hakları alanında verdiği mücadelelerle de tanınıyor.Eralp seçim kampanyasında Berlin'de kapı kapı dolaştıklarını, AfD'ye oy veren seçmenlerle de görüştüklerini anlatırken, aslında vatandaşların gerçek gündeminin ekonomik sorunlar olduğunu ancak merkezdeki partilerin hatalı politikalarının, seçmenleri AfD'nin kollarına ittiğini söylüyor.Evli ve iki çocuk annesi Elif Eralp, 1980 darbesinden sonra Türkiye'den kaçan ve Almanya'ya iltica eden sosyalist bir ailenin kızı.

Kaynak: BBC
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