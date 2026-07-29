Berlin\'deki Saldırı İslamcı Radikalleşmeyi Tartışma Konusu Yapıyor

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Almanya'nın başkenti Berlin'de Christopher Street Day (CSD) etkinliğine düzenlenen ve bir kişinin yaşamını yitirdiği, 31 kişinin yaralandığı saldırının ardından ülkede İslamcı radikalleşme yeniden tartışma konusu oldu. IŞİD bağlantısı şüphesiyle soruşturulan saldırının ardından uzmanlar, özellikle gençlerin radikalleşmesini önlemeye yönelik çalışmaların güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Almanya'nın başkenti Berlin'de CSD etkinliğine düzenlenen saldırının ardından İslamcı radikalleşme tehlikesi tartışılıyor.

Federal Başsavcılık, saldırgan Abdul B.'nin cep telefonunda, terör örgütü IŞİD'e bağlılık yemini içerdiği değerlendirilen bir video bulunduğunu açıkladı. Saldırgan, olaydan bir gün sonra polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Erlangen Üniversitesi Avrupa'da İslam ve Hukuk Araştırma Merkezi'nden İslam bilimci Mahmoud Jaraba, özellikle genç erkeklerin radikalleşme riskinin arttığı uyarısında bulundu. Jaraba, radikalleşmeyi önleme ve topluma yeniden kazandırma programlarına daha fazla kaynak ayrılması gerektiğini belirterek, cami derneklerinin de bu sürece dahil edilmesinin önemine dikkat çekti.

Camilerin genel olarak sorun oluşturmadığını ifade eden Jaraba, bazı Selefi grupların radikal görüşler yaydığını söyledi. Radikal yapıların yalnızca camilerde değil, özel evlerde ve küçük gruplar halinde de faaliyet yürüttüğünü belirten Jaraba, bu durumun büyük kentlerin yanı sıra kırsal bölgelerde de görüldüğünü kaydetti.

Radikal camilerin kapatılmasının tek başına çözüm olmayacağını vurgulayan Jaraba, yasaklanan yapıların kısa süre içinde farklı isim ve mekânlarda yeniden faaliyet göstermeye başladığını dile getirdi.

Jaraba'ya göre, toplumdan dışlandığını hisseden, ayrımcılık ve ırkçılıkla karşılaşan gençler radikal ideolojilere daha açık hale geliyor. Parçalanmış ailelerden gelen, eğitim hayatında sorun yaşayan veya suç geçmişi bulunan gençlerin, Selefi grupların sunduğu "kesin kurallar" ve "kolay çözümler" söyleminden etkilenebildiğini ifade etti.

Saldırının ardından Almanya Federal Hükümeti Antisemitizmle Mücadele Komiseri Felix Klein da ceza yasasında değişiklik yapılması çağrısında bulundu. Klein, 2002 yılına kadar olduğu gibi terör örgütlerine yönelik destek ve sempati açıklamalarının yeniden suç kapsamına alınmasını istedi.

Berlin'deki saldırının Almanya'nın demokratik düzenine, özgür ve çoğulcu toplum yapısına yönelik olduğunu belirten Klein, İslamcı terör tehdidinin azınlıklar açısından ciddi bir güvenlik riski oluşturduğunu ve buna karşı kararlı mücadele yürütülmesi gerektiğini söyledi.