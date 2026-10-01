Berlin Fenerbahçeliler Derneği, 15 bin 320 avroyu kan kanseri için DKMS'ye bağışladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Berlin Fenerbahçeliler Derneği, 15 bin 320 avroyu kan kanseri için DKMS'ye bağışladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Berlin Fenerbahçeliler Derneği, 15 bin 320 avroyu kan kanseri için DKMS\'ye bağışladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Berlin Fenerbahçeliler Derneği'nin Charity Golf Cup'ından elde edilen 15 bin 320 avro, DKMS'ye bağışlandı. Önceki turnuvadan kalan 5 bin avro kız çocuklarının eğitimi için ÇYDD'ye aktarılırken, bağışın 300'den fazla yeni kişinin kaydına katkı sağlayabileceği belirtildi.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Berlin Fenerbahçeliler Derneği tarafından düzenlenen Charity Golf Cup'tan elde edilen 15 bin 320 avro, kan kanseri hastalarına kök hücre donörü kazandıran DKMS'ye bağışlandı. Önceki turnuvadan elde edilen 5 bin avro ise kız çocuklarının eğitimine destek amacıyla Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD) aktarıldı.

Bağışların teslimi Berlin'de düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Törene T.C. Berlin Başkonsolos Yardımcısı Nağı Tayru, Berlin Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Metin Aktaş, DKMS temsilcisi Jessica Jahn, ÇYDD temsilcisi Esra Erkut ile dernek üyeleri ve davetliler katıldı.

Berlin Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Metin Aktaş, Charity Golf Cup organizasyonunun her yıl farklı bir sosyal sorumluluk projesine destek verdiğini belirtti. Aktaş, ilk turnuvanın Türkiye'de meydana gelen depremlerin ardından depremzedelere destek amacıyla düzenlendiğini, ikinci turnuvanın gelirinin sınır tanımayan doktorlar'a, üçüncü turnuvanın gelirinin ise kız çocuklarının eğitimine destek amacıyla ÇYDD'ye aktarıldığını belirten Aktaş, bu yılki turnuvanın gelirini kan kanseri hastalarına umut olmak amacıyla DKMS'ye bağışladıklarını söyledi.

Başkonsolos Yardımcısı Nağı Tayru da Türk sivil toplum kuruluşlarının yaşadıkları topluma yönelik sosyal ve insani çalışmalara katkı sunmasının önemine dikkat çekti.  Tayru, Charity Golf Cup kapsamında toplanan bağışın DKMS'ye aktarılmasının dayanışma ve sosyal sorumluluğun güzel bir örneği olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Bu tür girişimleri Başkonsolosluk olarak kıymetli bulduklarını söyledi.

DKMS temsilcisi Jessica Jahn, 15 bin 320 avroluk bağışın 300'den fazla yeni kişinin DKMS veri tabanına kaydedilmesine katkı sağlayabileceğini belirterek dernek ve destekçiler ile katılımcılara teşekkür etti.

Törende ÇYDD adına sembolik çeki teslim alan Metropol FM sunucusu ve ÇYDD Temsilcisi Esra ÇYDD temsilcisi Esra Erkut ise 5 bin avroluk bağışın kız çocuklarının eğitimine yönelik çalışmalara katkı sağlayacağını belirtti.

Özellikle Atatürk'ün ilke ve değerleri doğrultusunda yapılan çalışmaların destek görmesinin çok önemli olduğunu belirten Erkut, ÇYDD'nin "Eğitimde Fırsat Eşitliği" kapsamında önemli çalışmalar yürüttüğünü belirterek, Berlin Fenerbahçeliler Derneği ve destekçilerine teşekkür etti.

Kaynak: ANKA
BerlinSağlıkGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
Leroy Sane’ye şok Okan Buruk kararını verdi Leroy Sane'ye şok! Okan Buruk kararını verdi
Ahmet Çakar’dan olay iddiaya yanıt: Böyle gerizekalıca iftira olur mu Ahmet Çakar'dan olay iddiaya yanıt: Böyle gerizekalıca iftira olur mu?
Montella’nın tazminatı ’tuzlu’ çıktı İşte TFF’nin ödemesi gereken rakam Montella'nın tazminatı 'tuzlu' çıktı! İşte TFF'nin ödemesi gereken rakam
Van Bommel’den Lukaku ve Trossard hakkında açıklama Van Bommel'den Lukaku ve Trossard hakkında açıklama
Erdoğan konuşmasını bitirdi, DEM Parti sıralarına yöneldi Vekillerle tek tek tokalaştı Erdoğan konuşmasını bitirdi, DEM Parti sıralarına yöneldi! Vekillerle tek tek tokalaştı
Acun Ilıcalı’nın yüreğini ağzına getiren kaza Acun Ilıcalı'nın yüreğini ağzına getiren kaza
21:36
MHP’li İsmail Özdemir’den Perinçek’e şiirli “Sedat Peker“ yanıtı
MHP'li İsmail Özdemir'den Perinçek'e şiirli "Sedat Peker" yanıtı
21:02
TFF heyetine Belçika’ya giriş esnasında zorluk çıkarıldı
TFF heyetine Belçika'ya giriş esnasında zorluk çıkarıldı
20:52
Samsunspor’un büyük hedefi 2030 yılında Süper Lig şampiyonluğu
Samsunspor'un büyük hedefi 2030 yılında Süper Lig şampiyonluğu
20:47
Soma’da göçük yaşanan maden ocağında can kaybı yükseldi
Soma'da göçük yaşanan maden ocağında can kaybı yükseldi
20:08
Şarkıcı Güllü’nün kızı ilk kez hakim karşısına çıktı İşte istenen ceza
Şarkıcı Güllü'nün kızı ilk kez hakim karşısına çıktı! İşte istenen ceza
19:42
İngiliz Bakan, Manchester City’i sarsan haberi verdi: Premier Lig’den ihraç edilebilirler
İngiliz Bakan, Manchester City'i sarsan haberi verdi: Premier Lig'den ihraç edilebilirler
18:59
Arkadaşından Tuğyan’ı yakacak sözler: Güllü’yü kalçasından tutup aşağı attı
Arkadaşından Tuğyan'ı yakacak sözler: Güllü’yü kalçasından tutup aşağı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 21:56:40. #7.12#
SON DAKİKA: Berlin Fenerbahçeliler Derneği, 15 bin 320 avroyu kan kanseri için DKMS'ye bağışladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei