Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt: İspanya ABD ordusuyla işbirliği yapmayı kabul ettiler
04.03.2026 22:03
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin askeri üsleri kullanamayacağını açıklayan İspanya hakkında konuştu. ABD Başkanı Trump'ın tehditlerini hatırlatan Leavitti, "Dün Trump'ın mesajını açık ve net bir şekilde duyduklarını düşünüyorum. ABD ordusuyla işbirliği yapmayı kabul ettiler" ifadelerini kullandı. İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares ise söz konusu açıklamanın gerçekleri yansıtmadığını söyledi.

İsrail ile birlikte İran'a saldırılar düzenleyen ABD, ülkelerindeki askeri üsleri ABD'nin kullanımına açmayacağını duyuran İspanya ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

"İŞBİRLİĞİ YAPMAYI KABUL ETTİLER"

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin askeri üsleri kullanamayacağını açıklayan İspanya hakkında konuştu. ABD Başkanı Trump'ın tehditlerini hatırlatan Leavitti, "Dün Trump'ın mesajını açık ve net bir şekilde duyduklarını düşünüyorum. ABD ordusuyla işbirliği yapmayı kabul ettiler" ifadelerini kullandı.

İSPANYA'DAN JET YALANLAMA

İspanya'da yanıt ise jet hızında geldi. İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares söz konusu açıklamanın gerçekleri yansıtmadığını söyledi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Trump, Almanya Başbakanı Merz ile Oval Ofis'te 3 Mart'ta yaptığı görüşmede basının sorunlarını yanıtlarken, İran'a yönelik saldırılarda, Endülüs'teki Sevilya ve Cadiz kentlerinde bulunan Moron de la Frontera ve Rota askeri üslerindeki ABD ordusuna ait uçakların kullanılmasına izin vermediği için İspanya'yı eleştirmişti.

İspanya için "berbat bir müttefik" ifadesini kullanan Trump, "İspanya üslerini kullanamayacağımızı söyledi, bu doğru değil. İstersek üslerini kullanabiliriz. Kimse bize üsleri kullanmamamızı söyleyemez. İspanya şu an berbat durumda. Aslında, (Hazine Bakanı Scott Bessent) Scott'a İspanya ile tüm ticari ilişkileri kesmesini söyledim." açıklamasında bulunmuştu.

Basın toplantısı sırasında, Trump'ın yanında duran Merz de söz aldığında İspanya'nın savunma harcamalarındaki artışı kabul etmeyen tek NATO ülkesi olduğu eleştirisini getirmişti.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Politika, İspanya, Dünya, Son Dakika

