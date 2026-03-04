Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt: İspanya ABD ordusuyla işbirliği yapmayı kabul ettiler

İsrail ile birlikte İran'a saldırılar düzenleyen ABD, ülkelerindeki askeri üsleri ABD'nin kullanımına açmayacağını duyuran İspanya ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Trump, Almanya Başbakanı Merz ile Oval Ofis'te 3 Mart'ta yaptığı görüşmede basının sorunlarını yanıtlarken, İran'a yönelik saldırılarda, Endülüs'teki Sevilya ve Cadiz kentlerinde bulunan Moron de la Frontera ve Rota askeri üslerindeki ABD ordusuna ait uçakların kullanılmasına izin vermediği için İspanya'yı eleştirmişti.

İspanya için "berbat bir müttefik" ifadesini kullanan Trump, "İspanya üslerini kullanamayacağımızı söyledi, bu doğru değil. İstersek üslerini kullanabiliriz. Kimse bize üsleri kullanmamamızı söyleyemez. İspanya şu an berbat durumda. Aslında, (Hazine Bakanı Scott Bessent) Scott'a İspanya ile tüm ticari ilişkileri kesmesini söyledim." açıklamasında bulunmuştu.

Basın toplantısı sırasında, Trump'ın yanında duran Merz de söz aldığında İspanya'nın savunma harcamalarındaki artışı kabul etmeyen tek NATO ülkesi olduğu eleştirisini getirmişti.