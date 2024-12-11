Beyaz Saray: Suriye\'deki Tüm Gruplarla Temas Halindeyiz

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BEYAZ Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Suriye'deki tüm gruplarla temas halinde olduklarını söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın toplantısında, Suriye'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu. Suriye'de geçiş süreciyle ilgili gelişmeleri yakından izlediklerini vurgulayan Jean-Pierre, "Suriye halkına geçiş sürecinde destek olmak için elimizden geleni yaparken, ara bulucular da dahil olmak üzere Suriyeli tüm gruplarla temas halindeyiz" dedi.

Jean-Pierre, Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) söylemlerini takip ettiklerini fakat geçiş sürecinde HTŞ'nin ve diğer unsurların eylemlerine bakarak ilerleyeceklerini belirtti.