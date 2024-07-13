Biden, İsrail-Hamas ateşkes müzakerelerinde ilerleme kaydediyor - Son Dakika
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Biden, İsrail-Hamas ateşkes müzakerelerinde ilerleme kaydediyor

Biden, İsrail-Hamas ateşkes müzakerelerinde ilerleme kaydediyor

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ile Hamas arasında devam eden ateşkes müzakerelerine ilişkin yaptığı açıklamada, 'Ekibim ilerleme kaydediyor ve ben de bu işi bitirmeye kararlıyım' dedi. Biden, Haziran ayında açıkladığı ateşkes planının hem İsrail hem de Hamas tarafından kabul edildiğini belirtti.

13.07.2024 09:48
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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ile Hamas arasında devam eden ateşkes müzakerelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Ekibim ilerleme kaydediyor ve ben de bu işi bitirmeye kararlıyım" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Haziran ayında kalıcı ateşkes ve tüm rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin 3 aşamalı bir ateşkes önerisi açıklamıştı. Biden'ın açıkladığı ateşkes planı; İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesini, insani yardımların artırılmasını ve düşmanlıkların kalıcı olarak sona ermesini içeriyordu. Biden dün yaptığı açıklamada planın hem İsrail hem de Hamas tarafından kabul edildiğine dikkat çekerek, "Altı hafta önce ateşkesin nasıl sağlanacağına ve rehinelerin eve nasıl getirileceğine dair kapsamlı bir çerçeve ortaya koydum. Hala yapılması gereken işler var ve bunlar karmaşık konular ancak bu çerçeve hem İsrail hem de Hamas tarafından kabul edilmiş durumda. Ekibim ilerleme kaydediyor ve ben de bu işi bitirmeye kararlıyım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Biden, İsrail-Hamas ateşkes müzakerelerinde ilerleme kaydediyor - Son Dakika

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