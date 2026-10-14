Bihar\'ın Vaishali bölgesinde alabora olan teknede çoğu çocuk 13 kişi yaşamını yitirdi

Bihar'ın Vaishali bölgesinde alabora olan teknede çoğu çocuk 13 kişi yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hindistan'ın Bihar eyaletinin doğusundaki Vaishali bölgesinde dün gece alabora olan teknede çoğu çocuk 13 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer, kazadan 7 kişinin kurtarıldığını bildirdi.
HİNDİSTAN'ın Bihar eyaletinin doğusunda bir teknenin alabora olması sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Hindistan'ın Bihar eyaletinin doğusunda dün gece bir teknenin alabora olması sonucu çoğu çocuk olmak üzere 13 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer, olayın Vaishali bölgesinde meydana geldiğini belirterek, 7 kişinin kurtarıldığını açıkladı.
Kaynak: DHA
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