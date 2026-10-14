Bihar\'ın Vaishali bölgesinde alabora olan teknede çoğu çocuk 13 kişi yaşamını yitirdi

HİNDİSTAN'ın Bihar eyaletinin doğusunda bir teknenin alabora olması sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindistan'ın Bihar eyaletinin doğusunda dün gece bir teknenin alabora olması sonucu çoğu çocuk olmak üzere 13 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer, olayın Vaishali bölgesinde meydana geldiğini belirterek, 7 kişinin kurtarıldığını açıkladı.