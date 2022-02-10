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Bilim insanının 'ruhla' ilgili söyledikleri ortalığı ayağa kaldırdı! - Son Dakika

Bilim insanının 'ruhla' ilgili söyledikleri ortalığı ayağa kaldırdı!

10.02.2022 09:48
Bilim insanının 'ruhla' ilgili söyledikleri ortalığı ayağa kaldırdı!

Ölümden sonrası hakkında araştırmalarda bulunan fizik profesörü Dr. Sean Carroll'un açıklamaları tartışma yarattı. İnsanın ölümünün ardından bilincin bir süre devam ettiğini belirten Carroll ancak daha sonra fizikle bilinç arasındaki bağın koptuğunu ve bu sebeple ölümden sonra yaşam olmayacağını iddia etti.

İnsanın ölümünden sonra neler olduğu en çok merak edilen konulardan biri. Bilim insanları da bu soruya cevap vermek için araştırmalar gerçekleştiriyor. Ölümden sonrasına ilişkin yaptığı araştırmalarla tanınan fizik profesörü Dr. Sean Carroll'un son gerçekleştirdiği araştırma ise tartışmalara neden oldu.

"ÖLÜMDEN SONRA YAŞAM OLMASI İMKANSIZ"

Ölümden sonra yaşamın imkansız olma nedenleriyle ilgili konuşan Carroll, "Çünkü bu durumun gerçekleşmesi için fiziksel bedenle bilincin tamamen ayrı olması gerekir. Ancak insanın fiziksel yapısıyla bilinç yapısı birbirine bağlıdır ve bilinç, fizikle var olmaya devam eder" dedi.

"BUNUN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN BİR YOL YOK"

Ruhun ölümden kurtulma imkanı olmadığını söyleyen Carroll, "Bedenlerimiz öldükten sonra ruhumuzun hayata devam etmesi fiziksel olarak açıklanamıyor. Günlük yaşamdaki fiziksel yasalar tamamen anlaşılmıştır ve ölümden sonrası için bir yol yoktur" ifadelerini kullandı. Carroll'a göre ruh, insanın ölümünden bir süre sonra yok oluyor.

YORUMLAR (8)
  • Mehmet Sirin: Et parçasından ruhun çıktığına inanıyosunda öbür tarafta hayat olmadığınamı inanmıyo e,,, Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • İsrafil Başkurt: Ahmak herif zaten insan ölünce tüm fonksiyonları da ölecektir. Yani durmaktadir... zaten burda olağan üstü şey, öldükten sonra bazı fonksiyonların devam etmesi değil... tum olmuş fonksiyonların allahin emri ile yeniden dirilmesidir... nasılki sana ilk can verilmişse yine öyle diriltileceksin... hem burdaki saçmalık, yaratilmis kus kadar aklinla, o aklını yaratan zatın kudretini araştırmak ve böyle kudretli bi olaya kesinlik sunan ifalelerle yorum yapmak... ey insan. Cevap Yaz 4 0 Yayından Kaldır
  • İsimsiz : Peki madem ruh yok oluyor diyorsun o zaman ruhun varlığını ispatla ya da yok olan ruhun neye dönüştüğünü söyle sonuçta bir madde tamamen yok edilemez Cevap Yaz 10 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Dünya Bilim insanının 'ruhla' ilgili söyledikleri ortalığı ayağa kaldırdı! - Son Dakika Dünya


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