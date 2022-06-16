Bilim insanları vebanın ortaçağa dayanan kökenini keşfetti - Son Dakika
Üye Girişi

Bilim insanları vebanın ortaçağa dayanan kökenini keşfetti

16.06.2022 17:19
Bilim insanları vebanın ortaçağa dayanan kökenini keşfetti

İngiliz ve Alman bilim insanlarından oluşan bir araştırma ekibi, Kara Ölüm olarak adlandırılan veba hastalığının kökenini keşfettiğini duyurdu.

İngiliz ve Alman bilim insanlarından oluşan bir araştırma ekibi, Kara Ölüm olarak adlandırılan veba hastalığının kökenini keşfettiğini duyurdu. Ortaçağın sonunda ortaya çıkan 'hıyarcıklı (bubonik) vebanın' ilk olarak 1330'ların sonlarında Kuzey Kırgızistan'da başladığına dair ilk tarihsel kanıtın elde edildiği açıklandı.

İskoçya'nın Stirling Üniversitesi, Almanya merkezli Max Planck Enstitüsü ve Tübingen Üniversitesi'nden uzman bilim adamları yüzyıllardır vebanın kökeninin araştırıldığını ve kökenine dair kanıtı bulduklarını ifade etti. Stirling Üniversitesi'nden yapılan açıklamada "Kara Ölüm ilk olarak 1330'larda tespit edildi ve 'İkinci Veba Pandemisi' olarak adlandırılan yaklaşık 500 yıllık bir pandeminin ilk dalgasıydı. İnsanlık tarihindeki en büyük bulaşıcı hastalık felaketlerinden biri olarak kabul edilir, ancak yoğun çok branşlı araştırmalara rağmen, coğrafi ve kronolojik kökeni şimdiye kadar belirsiz kalmıştır" denildi.

MEZAR SAYISINDAKİ ARTIŞ DİKKAT ÇEKTİAraştırmacılar, Kırgızistan'ın Issık Kul Gölü yakınlarındaki mezar alanlarında keşfedilen iskeletlerin dişlerinden alınan antik DNA'yı (aDNA) analiz ederek veba bakterisi olan Yersinia pestis'i tespit etti.  Stirling Üniversitesi tarihçisi Dr Philip Slavin konuyla ilgili açıklamada "Çalışmamız, tarihin en büyük ve en büyüleyici sorularından birini sona erdiriyor, en kötü şöhretli ve berbat insan katilinin ne zaman ve nerede başladığını belirliyor. 1338 ve 1339'da mezarların sayısında büyük bir artış saptadıktan sonra, şimdi Kuzey Kırgızistan'da bulunan Issık Kul Gölü yakınlarındaki iki mezarlıktan örnekler inceledik" ifadelerini kullandı. Veba hastalığı, parmaklar ve ayak parmakları gibi vücut kısımlarının kangrenden dolayı kararması sebebiyle halk arasında 'Kara Ölüm' olarak adlandırılmıştı.

FOTORĞAFLI


Bilim insanları vebanın ortaçağa dayanan kökenini keşfetti
Bilim insanları vebanın ortaçağa dayanan kökenini keşfetti
YORUMLAR
500
Milyonlarca can alan vebanın kökeni yaklaşık 700 yıl sonra tespit edildi: Kırgızistan Milyonlarca can alan vebanın kökeni yaklaşık 700 yıl sonra tespit edildi: Kırgızistan 700 yıllık mezarı kazan bilim insanları, 200 milyona yakın insanın ölümüne sebep olan kara vebanın kaynağını buldu 700 yıllık mezarı kazan bilim insanları, 200 milyona yakın insanın ölümüne sebep olan kara vebanın kaynağını buldu
Kaynak: DHA

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bilim insanları vebanın ortaçağa dayanan kökenini keşfetti - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:03 Eski Cimbomlu Bruma resmen Fenerbahçe'de! Satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiralık sözleşme imzalandı
16:47 Khloe Kardashian'ı deliye döndüren olay! Sevgilisinin başkasından çocuğu olduğunu öğrenince: Prezervatif taksaydın
16:45 Yunanistan ile tansiyonu düşürecek gelişme yaşandı! Bakan Akar, Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile görüştü
16:36 TFF'nin yeni başkanı belli oldu! işte Mehmet Büyükekşi'den ilk açıklama
16:30 Ümit Özdağ, kendisine yumurta atılacağını öğrenince erken davrandı: Kendi yumurtamı getirdim
15:05 Ekrem İmamoğlu: Ekonomiyi iyi yönetmek bina yapmakla, saray yapmakla olmaz
16:20 Trabzonspor ile Fenerbahçe yine karşı karşıya geldi! İşte paylaşılamayan eldiven
16:03 Erdoğan'dan hayat pahalılığı açıklaması: Vatandaşın zorlandığının farkındayız
15:50 Barbie filminde Ken bebeği canlandıran Ryan Gosling imaj değişikliğine gitti! Hayranları yeni haline eksi puan verdi
15:48 Konut fiyatları geçen yılın nisan ayına göre yüzde 127 yükseldi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 17:25:34. #1.12#
SON DAKİKA: Bilim insanları vebanın ortaçağa dayanan kökenini keşfetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement