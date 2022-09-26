Bill Gates öleceği tarihi açıkladı - Son Dakika
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Bill Gates öleceği tarihi açıkladı

26.09.2022 09:55
Bill Gates öleceği tarihi açıkladı

Koronavirüs salgınının dünya üzerinde etkili olduğu zaman diliminde ortaya çıkan komplo teorilerinde adı en çok geçen kişi olan Yahudi asıllı Amerikalı milyarder Bill Gates, 25 yıl daha yaşamayı planladığını açıkladı. Aynı zamanda kendi vakfında "hayır projeleri" olarak tanımladığı çalışmalar üzerinde durmaya devam edecek. Gates 25 yıl sonra 91, Melinda ise 83 yaşında olacak.

ABD merkezli finans ekonomi ve finans dergisi Forbes'in etkinliğinde konuşan Microsoft'un kurucusu Bill Gates, eski eşi Melinda French Gates ile eş başkanlık yaptığı Bill & Melinda Gates Vakfı'ndaki çalışmalarına 25 yıl sonra son vereceğini duyurdu.

"VAKFIN HEDEFİ HASTALIKLARI KALDIRMAK"

Gates 25 yıl boyunca vakıfta neler yapılacağını, "Vakfın hedefi, dünyayı adaletsiz bir yer haline getiren hastalıkları ya ortadan kaldırarak ya da çok düşük seviyelere indirerek büyük ölçüde sona erdirmek için bir 25 yıl daha çalışmalarına devam etmek" ifadeleriyle açıkladı.

Bill Gates: '25 yıl daha yaşamayı planlıyorum.'

"HAYATTA OLACAĞIMIZ BİR DÖNEM OLACAK"

Gates daha sonra "Bu muhtemelen Melinda ve benim her şeyin plana uygun gittiğinden emin olmak için hayatta olacağımız bir dönem olacak. Bu nedenle tüm parayı bu zaman diliminde harcamanın mantıklı olduğunu düşünüyoruz " ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Gates 25 yıl sonra 91, eski eşi Melinda ise 83 yaşında olacak.

Bill Gates: '25 yıl daha yaşamayı planlıyorum.'

VAKFA 20 MİLYAR DOLAR BAĞIŞLAMIŞTI

Yaklaşık iki ay önce Gates, hayırseverlik tarihindeki en büyük bağışlardan biri olan 20 milyar doları vakfa bağışlamış ve birkaç yıl içinde aynı miktarda bağışta bulunacağının sözünü vermişti.

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