(ANKARA) - Libya'nın doğusundaki Bingazi kentinde bulunan deniz üssünde, Rus donanmasına ait "Merkury" isimli savaş gemisi, insansız deniz araçlarıyla düzenlendiğinden şüphelenilen saldırının ardından battı. Uydu görüntüleri, geminin büyük bölümünün suya gömüldüğünü ortaya koyarken, Libya'nın doğusundaki yetkililer, saldırının arkasında Ukrayna'nın olabileceğini belirtti. Olayda Rus ve Libyalı 10 kişinin hafif yaralandığı bildirildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

ABD ve Batı medyasının aktardığına göre, dün erken saatlerde Bingazi Deniz Üssü'nde demirli bulunan Rus savaş gemisinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından gemide yangın çıkarken, Rus donanmasının Stereguşçiy sınıfı korvetlerinden Merkury ağır hasar aldı. Uydu görüntüleme şirketi Vantor tarafından yayımlanan görüntülerde, geminin büyük bölümünün alabora olarak suya gömüldüğü, yalnızca baş kısmının su üzerinde kaldığı görüldü. Görüntülerde gemiden duman yükseldiği ve iskele çevresine enkaz parçalarının dağıldığı da tespit edildi.

LİBYALI YETKİLİLERDEN UKRAYNA ŞÜPHESİ

Libya'nın doğusundaki yönetim, ilk incelemelerin patlamaya insansız deniz aracı saldırısının neden olmuş olabileceğini gösterdiğini açıkladı. ABD medyasının Libyalı askeri yetkililere dayandırdığı habere göre, saldırıda kullanılan en az dört insansız deniz aracı etkisiz hale getirilirken, iki araç Rus savaş gemisine isabet etti.

Haberde, saldırıda kullanılan Ukrayna'ya ait insansız deniz araçlarının, Batı Libya'da Ukrayna güçleri tarafından işletilen bir üsten fırlatıldığı ileri sürüldü. Haberde ayrıca, Mart 2026'da da Batı Libya'da faaliyet gösterdiği belirtilen Ukrayna güçlerinin, Malta açıklarında bir Rus tankerine yönelik insansız deniz aracı saldırısıyla ilişkilendirildiği hatırlatıldı.

Batı medyası ise saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadığını ve Rus makamlarından ilk aşamada açıklama gelmediğini bildirdi.

Libyalı askeri yetkililer, saldırıda kullanılan en az dört insansız deniz aracının etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

RUS GEMİSİ YAKIT VE İKMAL İÇİN BİNGZAİ'DE BULUNUYORDU

Libya'nın doğusundaki yönetimin açıklamasına göre, Rus savaş gemisi, Rusya'ya dönüş yolculuğu sırasında yakıt ve malzeme ikmali yapmak amacıyla Bingazi Limanı'na uğradı. Geminin limanda bulunmasının iki ülke arasındaki denizcilik iş birliği anlaşmaları kapsamında olduğu belirtildi. Doğudaki yönetim, saldırıyı Libya'nın egemenliğinin ihlali ve deniz güvenliğine yönelik tehdit olarak nitelendirdi.

BİNGAZİ AÇIKLARINDA İKİNCİ GEMİYE SALDIRI

Batı medyasının Libyalı askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre, aynı gün Bingazi açıklarında Malta bayrağı taşıyan bir ticari gemi de insansız deniz aracıyla hedef alındı. Libya Deniz Kuvvetleri, gemideki mürettebatı kurtarırken, bazı kişilerin hafif yaralandığı bildirildi. Libyalı kaynaklar ayrıca, ülkenin deniz ve hava kuvvetlerinin 22 Kasım akşamı Bingazi açıklarında 20'den fazla insansız deniz aracını engellediğini aktardı.

LİBYA'DAN BM'YE ULUSLARARASI SORUŞTURMA TALEBİ

Libya'nın doğusundaki yönetimin Başbakanı Usame Hammad, saldırılara ilişkin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi'nden uluslararası soruşturma talep ettiklerini açıkladı. Hammad, insansız deniz araçlarının Libya'nın batısından gönderilmiş olabileceğine ilişkin şüphelerin araştırılmasını, ülkedeki Ukraynalı uzmanların varlığının incelenmesini ve Kiev yönetiminden açıklama istenmesini talep etti.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) da saldırılardan ciddi endişe duyduğunu belirterek derhal bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesi çağrısında bulundu. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşının ardından Karadeniz'deki Rus savaş gemilerini insansız deniz araçlarıyla hedef alan Ukrayna'nın, son dönemde Rusya bağlantılı gemilere yönelik saldırılarının Akdeniz ve Baltık Denizi'ne kadar uzandığı bildiriliyor. Ancak Bingazi'deki saldırının Ukrayna tarafından düzenlendiği henüz bağımsız olarak doğrulanmadı.