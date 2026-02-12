Bir anlık dalgınlığı canına mal olacaktı! Bavul yerine yolcu gören görevliler şoke oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Bir anlık dalgınlığı canına mal olacaktı! Bavul yerine yolcu gören görevliler şoke oldu

Bir anlık dalgınlığı canına mal olacaktı! Bavul yerine yolcu gören görevliler şoke oldu
12.02.2026 12:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın Vladikavkaz Havalimanı'nda yaşanan olayda, 74 yaşındaki bir kadın, yürüyen yol sandığı bagaj taşıma bandına yanlışlıkla adım attı ve dengesini kaybederek bagajların geçtiği tünelin içine sürüklendi. Görevliler banttan bavul yerine kendilerine doğru gelen yaşlı kadını görünce şoke oldu. Yaşlı kadın yara almadan kurtarılırken yaşananlara ilişkin görüntüler yeniden dolaşıma girdi.

Rusya'nın Vladikavkaz Havalimanı'nda 74 yaşındaki bir kadın, yürüyen yol sandığı bagaj taşıma bandına basarak bagaj bölümüne sürüklendi. Yaklaşık 10 dakika sonra sağ salim kurtarılan kadının bagaj bölümüne sürüklendiği anlar sosyal medyada yeniden gündem oldu.

BİR ANLIK DALGINLIK CANINA MAL OLACAKTI

Olay, Rusya'daki Vladikavkaz Havalimanı'nda meydana geldi. Moskova'ya gitmek üzere uçağa binmeye hazırlanan 74 yaşındaki bir kadın, kalkış kapısına yönelirken yürüyen yol zannettiği bagaj taşıma bandına yanlışlıkla adım attı.

Bandın hareket etmesiyle birlikte kadın, valizlerin taşındığı bölüme doğru ilerledi. Durumu ilk anda fark edemeyen yolcu, yaklaşık 10 dakika boyunca bagaj sisteminin içinde kaldı.

BAVUL YERİNE YAŞLI KADIN GÖREN GÖREVLİLER ŞOKE OLDU

Bagaj görevlileri, banttan bir bavul yerine kendilerine doğru gelen bir yolcu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Görgü tanıkları, bir kişinin bagaj tezgahının arkasına doğru çekildiğini fark edince durumu hemen havalimanı çalışanlarına bildirdi.

SAĞ SALİM KURTARILDI

Ekipler kısa sürede müdahale ederek yaşlı kadını güvenli şekilde bulunduğu yerden çıkardı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

YOLCULUĞUNA DEVAM ETTİ

Kısa süreli paniğin ardından sağlık durumu iyi olduğu belirlenen kadın, planlanan uçuşuna yetişti ve Moskova'ya doğru yolculuğuna devam etti.

Sosyal Medya, Güncel, Yaşam, Dünya, Olay, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bir anlık dalgınlığı canına mal olacaktı! Bavul yerine yolcu gören görevliler şoke oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Anam anam benim evim“ diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı "Anam anam benim evim" diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı
Milyonlarca liralık araçlara el konuldu Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı
Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü! Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu!
Erdoğan, Belediye Başkanı Güneş ile beraberindeki kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi Erdoğan, Belediye Başkanı Güneş ile beraberindeki kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi
Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti
İran’dan ABD’ye gözdağı: Yapay zekâ videosunda Trump’ın armadası yok edildi İran'dan ABD'ye gözdağı: Yapay zekâ videosunda Trump'ın armadası yok edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM heyeti görüşmesinden ilk görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM heyeti görüşmesinden ilk görüntüler

11:50
Enes Batur gözaltına alındı
Enes Batur gözaltına alındı
11:46
Hangi şehrin insanı neyle meşhur İşte 81 ilin karakter analizi
Hangi şehrin insanı neyle meşhur? İşte 81 ilin karakter analizi
11:42
Didem Arslan’ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
Didem Arslan'ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
11:03
Merkez Bankası’nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
Merkez Bankası'nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
10:53
Ünlü oryantal dayak yediği anları bu sözlerle anlattı
Ünlü oryantal dayak yediği anları bu sözlerle anlattı
10:34
Aguero, Messi’yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
Aguero, Messi'yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
10:23
5 yaşındaki oğlunu ölüme böyle götürdü O yoldan sırılsıklam ve yalınayak döndü
5 yaşındaki oğlunu ölüme böyle götürdü! O yoldan sırılsıklam ve yalınayak döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 12:29:16. #.0.5#
SON DAKİKA: Bir anlık dalgınlığı canına mal olacaktı! Bavul yerine yolcu gören görevliler şoke oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.