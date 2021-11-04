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Bir araştırmaya göre HPV aşısı, rahim ağzı kanserini yüzde 90'a yakın önlüyor - Son Dakika
BBC

Bir araştırmaya göre HPV aşısı, rahim ağzı kanserini yüzde 90'a yakın önlüyor

04.11.2021 04:41
Bir araştırmaya göre HPV aşısı, rahim ağzı kanserini yüzde 90'a yakın önlüyor

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre HPV (human papillomavirus) aşısı, rahim ağzı kanserini yüzde 90'a yakın bir oranda önlüyor.

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre HPV (human papillomavirus) aşısı, rahim ağzı kanserini yüzde 90'a yakın bir oranda önlüyor.

Lancet isimli tıp dergisinde yayımlanan araştırma, aşının İngiltere'de 2008 yılında genç kızlara uygulanmaya başlamasının ardından meydana gelen gelişmeleri inceledi.

Araştırmaya katılanlar şu sıralar 20'li yaşlarında birer yetişkin.

Araştırma, aşının kanserden önceki gelişimleri ve rahim ağzı kanserini yüzde 87 oranında engellediğini ortaya koydu.

İngiltere'deki Kings College London'dan araştırmaya katılan Prof. Peter Sasieni, "Etkisi çok büyük" yorumunda bulundu.

İngiltere Kanser Araştırma Kurumu (Cancer Research UK) da sonuçları tarihi olarak nitelendirerek aşının hayatları kurtardığının ispatlandığını aktardı.

Bütün rahim ağzı kanseri türleri virüsler yüzünden meydana geliyor, aşılama ile hastalığın tamamen ortadan kalkması hedefleniyor.

Araştırmacılara göre aşılanan kişilerin daha az sıklıkta simir testi yaptırması olasılığı da arttı.

İngiltere'de 11-13 yaş arasındaki kızlara aşı ücretsiz uygulanıyor.

2019 yılından beri aşı erkek çocuklarına da uygulanmakta.

Araştırmaya göre HPV aşılama programı 450 kanseri ve 17.200 kanser oluşumunu engelledi.

Aşının ne kadar koruyuculuk sağladığı ya da bir noktada tekrar bir doz uygulanıp uygulanmaması gerektiğine dair tartışmalar ise sürmekte.

HPV, benzer tipteki bir grup virüse verilen isim. Virüsün adı "human papillomavirus" olarak literatüre geçti.

Rahim ağzı kanseri vakalarının %99'unda HPV bulunmakta.

Türkiye'de ücretsiz olması için kampanya var

Şimdiye kadar tespit edilen 100 çeşit HPV virüs türü var.

Dünya Sağlık Örgütü'nün rahim ağzı kanserini ortadan kaldırma çabaları kapsamında 100 ülkede aşılama programı uygulanmakta.

Türkiye'de de HPV aşısının ücretsiz uygulanması için kampanyalar yürütülüyor.

HPV aşısının Türkiye'de ulusal aşı programına dahil edilmesi TBMM'nin de gündemine taşınmıştı.

Aşının bir dozu Türkiye'de 700 TL civarında.

Üç doz yapılması gereken aşının toplam maliyeti böylece 2 bin lirayı geçiyor.

Bir araştırmaya göre HPV aşısı, rahim ağzı kanserini yüzde 90'a yakın önlüyor

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bir araştırmaya göre HPV aşısı, rahim ağzı kanserini yüzde 90'a yakın önlüyor - Son Dakika Dünya

BBC

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SON DAKİKA: Bir araştırmaya göre HPV aşısı, rahim ağzı kanserini yüzde 90'a yakın önlüyor - Son Dakika
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