Timsaha yemek veren bakıcının suya çekildiğini gören korkusuz ziyaretçi, gözünü karartıp kafese daldı - Son Dakika
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Timsaha yemek veren bakıcının suya çekildiğini gören korkusuz ziyaretçi, gözünü karartıp kafese daldı

13.12.2022 11:51

ABD'de bir sürüngen merkezinde yemek verdiği sırada bakıcısını suya çeken timsah büyük korku yarattı. O sırada çocuklarıyla birlikte merkez ziyarete gelen bir adam ise gözünü karartarak kafesin içerisine daldı. O esnada olay yerine gelen yetkililer el birliği ile kadını kurtarmayı başardı.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sürüngen merkezinde ürkütücü dakikalar yaşandı. Sky News'in haberine göre merkezde bakıcı olarak çalışan bir kadın, timsahlara yemek verdiği sırada hayvanın saldırısına uğradı.

KORKUSUZ ZİYARETÇİ KAFESE DALDI

Bu sırada çocuklarıyla birlikte merkezi ziyarete gelen bir adam ise kadının çaresiz çırpınışlarını fark etmesinin hemen ardından korkusuz şekilde kafesin içerisine atladı.

EL BİRLİĞİYLE KURTARDILAR

Ziyaretçinin, merkezdeki diğer görevlilere haber vermesinin ardından olay yerine gelen yetkililer el birliği ile kadını kurtarmayı başardı.

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SON DAKİKA: Timsaha yemek veren bakıcının suya çekildiğini gören korkusuz ziyaretçi, gözünü karartıp kafese daldı - Son Dakika
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