Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sürüngen merkezinde ürkütücü dakikalar yaşandı. Sky News'in haberine göre merkezde bakıcı olarak çalışan bir kadın, timsahlara yemek verdiği sırada hayvanın saldırısına uğradı.
Bu sırada çocuklarıyla birlikte merkezi ziyarete gelen bir adam ise kadının çaresiz çırpınışlarını fark etmesinin hemen ardından korkusuz şekilde kafesin içerisine atladı.
Ziyaretçinin, merkezdeki diğer görevlilere haber vermesinin ardından olay yerine gelen yetkililer el birliği ile kadını kurtarmayı başardı.
Son Dakika › Dünya › Timsaha yemek veren bakıcının suya çekildiğini gören korkusuz ziyaretçi, gözünü karartıp kafese daldı - Son Dakika