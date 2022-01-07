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Birleşmiş Milletler: Geçen yıl 55 gazeteci ve medya çalışanı öldürüldü - Son Dakika

Birleşmiş Milletler: Geçen yıl 55 gazeteci ve medya çalışanı öldürüldü

07.01.2022 12:34
Birleşmiş Milletler: Geçen yıl 55 gazeteci ve medya çalışanı öldürüldü

Birleşmiş Milletler dün yaptığı açıklamayla, 2021 yılında 55 gazetecinin ve medya çalışanının öldürüldüğünü duyurdu.

Birleşmiş Milletler dün yaptığı açıklamayla, 2021 yılında 55 gazetecinin ve medya çalışanının öldürüldüğünü duyurdu. BM ayrıca 2006'dan itibaren 10 gazeteci cinayetinden 9'nun hala çözülemediğini belirtti.

Birleşmiş Milletler'in verilerine göre 2021 yılında 55 gazetecinin öldürüldüğü açıklanırken faillerin bulanamayarak cinayetlerin cezasız kalmasını ise "Endişe verici derecede yaygın" olduğunu vurgulandı. UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay gazetecilerin haberlerini hazırlarken veya işlenen suçları ortaya çıkartırken için birçok tehlikeyle karşılaştıklarını belirterek "2021'de bir kez daha çok fazla gazeteci gerçeği gün ışığına çıkarmak için en büyük bedeli ödedi" ifadelerini kullandı. Azoulay sözlerine şöyle devam etti;

"Şu anda dünyanın bağımsız, gerçek bilgilere her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Bunu sağlamak için yorulmadan çalışanların korkmadan bunu yapabilmeleri için fazlasını yapmak zorundayız."KADIN GAZETECİLER, ŞOK EDİCİ YAYGINLIKTA ONLINE TACİZE MARUZ KALIYORKadın gazetecilerin "online tacizin şok edici yaygınlığına" maruz kaldıkları için özellikle risk altında olmaya devam ettiği belirtilirken kadın medya profesyonellerinin yaklaşık dörtte üçünün işleriyle bağlantılı olarak online şiddete maruz kaldığı vurgulandı.ÖLÜMLER, 2013'ÜN TERSİNE ARTIK ÇATIŞMA OLMAYAN YERLERDE GERÇEKLEŞİYORUNESCO Öldürülen Gazeteciler Gözlemevi'ne göre, 2021'deki kurbanların üçte ikisi silahlı çatışmanın olmadığı ülkelerde yaşamlarını yitirdi. Bu cinayetlerin üçte ikisinin çatışma yaşayan ülkelerde gerçekleştiği 2013'teki durumun tamamen tersi olduğu ifade edildi.BÖLGELERE GÖRE TEHLİKE

2021'deki gazeteci ölümlerinin çoğu sadece iki bölgede meydana geldiği ifade edilirken 23 ölümün Asya-Pasifik ve 14 ölümün Latin Amerika ve Karayipler'de olduğu vurgulandı.


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Birleşmiş Milletler, Çatışma, Medya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

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