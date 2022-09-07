BM Kadın Birimi: Tam cinsiyet eşitliğine ulaşmak için 300 yıl gerekiyor

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi, bugün yayınladığı raporunda tam cinsiyet eşitliğine ulaşmak için 300 yıla yakın bir süre gerektiğini açıkladı.

Salgın, şiddetli çatışmalar, iklim değişikliği, kadınların cinsel-üreme sağlığına ve haklarına yönelik tepkiler gibi küresel zorlukların cinsiyet eşitsizliklerini daha da şiddetlendirdiğini belirten BM Kadın Birimi, 'tam cinsiyet eşitliğine ulaşmak için 300 yıla yakın bir süre gerektiğini' vurguladı.

İŞYERİNDE EŞİTLİK İÇİN 140 YIL GEÇMESİ LAZIM BM Kadın Birimi ve BM Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı (UN DESA) tarafından yayınlanan raporda; mevcut ilerleme hızıyla yasal korumadaki boşlukları kapatmanın ve ayrımcı yasaları kaldırmanın 286 yıla kadar süreceği öngörüldü. Kadınların işyerinde güç ve liderlik pozisyonlarında eşit olarak temsil edilmeleri için 140 yıl, ulusal parlamentolarda eşit temsili sağlamak için en az 40 yıl gerektiğine dikkat çeken BM raporu; en çok acıyı en yoksul kırsal bölgelerdeki kızların çekeceğini vurguladı.KADINLAR, 800 MİLYAR DOLAR GELİR KAYBINA UĞRADIDünya genelinde yoksulluğun bile kadın ve kız çocuklarını erkeklere oranla daha fazla etkilediği belirtilerek "2022'nin sonunda, 368 milyon erkek ve erkek çocuğa kıyasla, yaklaşık 383 milyon kadın ve kız çocuğu aşırı yoksulluk içinde yaşayacak" denildi. Raporda küresel olarak kadınlar, salgın nedeniyle 2020'de tahmini 800 milyar dolar gelir kaybettiği vurgulandı.