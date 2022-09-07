BM Kadın Birimi: Tam cinsiyet eşitliğine ulaşmak için 300 yıl gerekiyor - Son Dakika
Üye Girişi

BM Kadın Birimi: Tam cinsiyet eşitliğine ulaşmak için 300 yıl gerekiyor

07.09.2022 19:53
BM Kadın Birimi: Tam cinsiyet eşitliğine ulaşmak için 300 yıl gerekiyor

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi, bugün yayınladığı raporunda tam cinsiyet eşitliğine ulaşmak için 300 yıla yakın bir süre gerektiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi, bugün yayınladığı raporunda tam cinsiyet eşitliğine ulaşmak için 300 yıla yakın bir süre gerektiğini açıkladı.

Salgın, şiddetli çatışmalar, iklim değişikliği, kadınların cinsel-üreme sağlığına ve haklarına yönelik tepkiler gibi küresel zorlukların cinsiyet eşitsizliklerini daha da şiddetlendirdiğini belirten BM Kadın Birimi, 'tam cinsiyet eşitliğine ulaşmak için 300 yıla yakın bir süre gerektiğini' vurguladı.

İŞYERİNDE EŞİTLİK İÇİN 140 YIL GEÇMESİ LAZIM BM Kadın Birimi ve BM Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı (UN DESA) tarafından yayınlanan raporda; mevcut ilerleme hızıyla yasal korumadaki boşlukları kapatmanın ve ayrımcı yasaları kaldırmanın 286 yıla kadar süreceği öngörüldü. Kadınların işyerinde güç ve liderlik pozisyonlarında eşit olarak temsil edilmeleri için 140 yıl, ulusal parlamentolarda eşit temsili sağlamak için en az 40 yıl gerektiğine dikkat çeken BM raporu; en çok acıyı en yoksul kırsal bölgelerdeki kızların çekeceğini vurguladı.KADINLAR, 800 MİLYAR DOLAR GELİR KAYBINA UĞRADIDünya genelinde yoksulluğun bile kadın ve kız çocuklarını erkeklere oranla daha fazla etkilediği belirtilerek "2022'nin sonunda, 368 milyon erkek ve erkek çocuğa kıyasla, yaklaşık 383 milyon kadın ve kız çocuğu aşırı yoksulluk içinde yaşayacak" denildi. Raporda küresel olarak kadınlar, salgın nedeniyle 2020'de tahmini 800 milyar dolar gelir kaybettiği vurgulandı.

YORUMLAR
500
Yunanistan'dan NATO ve BM'ye şikayet mektubu: Erdoğan'ın bu açıklamalarını kınayın Yunanistan'dan NATO ve BM'ye şikayet mektubu: Erdoğan'ın bu açıklamalarını kınayın
Kaynak: DHA

Birleşmiş Milletler, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya BM Kadın Birimi: Tam cinsiyet eşitliğine ulaşmak için 300 yıl gerekiyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:47 Dinamo Kiev'in hocası Mircea Lucescu'dan Fenerbahçe'ye övgü: Süper Lig'i kazanacaklarını düşünüyorum
18:45 Transferde hız kesmeyen Galatasaray, Norwich City'den Milot Rashica'yı kiraladı
18:33 İYİ Parti'den eski CHP'li vekil Barış Yarkadaş'ın ihale iddiasına ilişkin suç duyurusu
18:08 Arka Sokaklar'ın yıldızı Boğaç Aksoy kanserle savaşında güzel haberi paylaştı
17:59 İnsanlığın en çok merak ettiği sorunun cevabı bulundu mu? 100 ışık yılı uzaklıkta 2 yaşanabilir gezegen keşfedildi
17:54 "Türk Messi" Galatasaray'da! Bir dönem Barcelona forması giyen Yusuf Demir'in fiyatı belli oldu
17:46 Çilek Galatasaray'da! İşte Mauro Icardi transferinin şartları
17:37 Yunanistan'dan NATO ve BM'ye şikayet mektubu: Erdoğan'ın bu açıklamalarını kınayın
17:33 İskeleden düşen işçi, karnına demir çubuk saplanması sonucu feci şekilde can verdi
17:19 Cesedi yol kenarında bulunan çocuğun babasından kan donduran sözler: Nasıl öldüğünü bilmiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 19:53:22. #1.13#
SON DAKİKA: BM Kadın Birimi: Tam cinsiyet eşitliğine ulaşmak için 300 yıl gerekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement