Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı yüksek koordinasyon ve tam uyum içinde tamamlandı

Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı yüksek koordinasyon ve tam uyum içinde tamamlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli Savunma Bakanlığı, Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı'nın yüksek koordinasyon, güçlü iş birliği ve tam uyum içerisinde başarıyla tamamlandığını açıkladı. Bakanlığın sosyal medya paylaşımında 'Birlikte başladık, güçlenerek tamamladık!' ifadeleri kullanıldı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, "Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı; yüksek koordinasyon, güçlü iş birliği ve tam uyum içerisinde başarıyla tamamlandı" açıklaması yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Birlikte başladık, güçlenerek tamamladık! Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı; yüksek koordinasyon, güçlü iş birliği ve tam uyum içerisinde başarıyla tamamlandı. Birliğimiz gücümüz, kardeşliğimiz daim olsun!" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: DHA
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