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Bitcoin, Çin Merkez Bankası'nın kripto paralarla tüm işlemleri yasaklaması sonrası yüzde 5 değer kaybetti - Son Dakika
BBC

Bitcoin, Çin Merkez Bankası'nın kripto paralarla tüm işlemleri yasaklaması sonrası yüzde 5 değer kaybetti

24.09.2021 16:48
Bitcoin, Çin Merkez Bankası'nın kripto paralarla tüm işlemleri yasaklaması sonrası yüzde 5 değer kaybetti, System.String[]

Mali yetkililerce izinin sürülmesi zor olduğu için kaygı yaratan kripto paralar Çin'in yasaklarını daha da sertleştirmesiyle bir darbe daha yedi.

Çin Merkez Bankası, kripto paralar ve türevleriyle yapılan tüm işlemleri yasakladı. Bitcoin karar sonrası yüzde 5 değer kaybetti.

Çin Merkez Bankası internet üzerinden yaptığı açıklamada, "Sanal para ile yürütülen iş faaliyetleri yasa dışı faaliyetlerdir" ifadesini kullandı.

Açıklamada, "Bu faaliyetleri yürütenlerin kanunlar çerçevesinde cezai sorumlulukları soruşturulacak" denildi.

Çin Merkez Bankası son yıllarda Bitcoin ve diğer sanal paraların alışverişinin yaygınlaştığını "ekonomik ve mali düzeni sekteye uğrattığını, kara para aklamayı, yasa dışı fon toplama, sahtecilik, piramit projeleri ve diğer yasa dışı suç faaliyetlerini" artırdığını kaydetti. Bütün bunların "halkın varlıklarının güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye attığını" vurguladı.

Çin'in yasak kararı; her tür kripto para alışverişi, sanal sembollerin satışı, sanal para türevleri ile yapılan işlemleri de kapsıyor.

Açıklama sonrası Bitcoin başta yaklaşık yüzde 5,5 değer kaybetti. Bu oran daha sonra yüzde 5'e geriledi. Bitcoin, 42 bin 464 dolardan işlem görmeye başladı.

Aslında Çin kripto para üretimi ve ticaretine 2019 yılından beri yasaklar koymaya başladı. Bu yılın başlarında Çin hükümetinin bu yasağı genişletmeye yönelik olarak attığı adımlar bankalar için birer uyarı olmuş ve aynı zamanda ülkedeki dev Bitcoin madenciliği ağının büyük kısmının kapanmasına yol açmıştı.

Çin Merkez Bankası'nın son açıklaması ise ülkenin kripto paralara kapalı olduğu konusunda şu ana kadar verilen en sert mesaj oldu.

Kontrolü çok güç

Dünyanın en yaygın dijital parası Bitcoin ve diğer kripto paraların izinin bir ülkenin merkez bankası tarafından sürülmesi imkansız. Bu da kripto para piyasasının kontrol edilmesini çok güçleştiriyor.

Uzmanlar, dünyanın ikici en büyük ekonomisine sahip olan ve sermaye dolaşımına gayet sıkı bir kontrol uygulayan Çin'in, ülkede kripto para ile yapılan yasadışı yatırımlar ve fon oluşturmaların yaygınlaşmasından kaygılandığını söylüyorlar.

Kripto paraların yasaklanması aynı zamanda Çin'in kendi dijital parasını dolaşıma sokmasının da kapılarını açıyor. Bu yolla işlemlerin Merkez Bankası tarafından gözlemlenmesi de mümkün.

Çin'de Haziran ayında, "suç işleyerek elde ettikleri paraları kripto paraya çevirdikleri" gerekçesiyle 1000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Çin'in ekonomik olarak önde gelen eyaletlerinin bazılarında kripto para madenciliği bu yılın başından beri yasaklanmıştı.

Mayıs ayında da Pekin hükümetinin yatırımcıları kripto para spekülasyonu konusunda uyarmasından sonra Bitcoin yine değer kaybetmişti.

Bitcoin, Çin Merkez Bankası'nın kripto paralarla tüm işlemleri yasaklaması sonrası yüzde 5 değer kaybetti

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Son Dakika Dünya Bitcoin, Çin Merkez Bankası'nın kripto paralarla tüm işlemleri yasaklaması sonrası yüzde 5 değer kaybetti - Son Dakika Dünya

BBC

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SON DAKİKA: Bitcoin, Çin Merkez Bankası'nın kripto paralarla tüm işlemleri yasaklaması sonrası yüzde 5 değer kaybetti - Son Dakika
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