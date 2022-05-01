Blinken, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefonda görüştü - Son Dakika
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Blinken, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefonda görüştü

01.05.2022 10:59
Blinken, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefonda görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefonda görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefonda görüştü. Blinken, "Ukrayna'yı desteklemek için ABD'nin son adımlarını belirttim" dedi.

ABD'li yetkililerden Ukrayna'ya destek sürüyor. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştüğünü ifade ederek, " Kiev'deki görüşmelerimizi takiben Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile görüştüm. Kremlin'in acımasız savaşı karşısında Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemek için ABD'nin son adımlarını belirttim" dedi.

"ŞU ANA KADAR YAPILAN YARDIM 4,3 MİLYAR DOLAR"

Blinken ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, geçen hafta Kiev'de Kuleba ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya gelmişti. Bu toplantıda, ABD'nin Ukrayna, Orta ve Doğu Avrupa ile Balkan bölgesindeki diğer 15 müttefik ve ortak ülke için 713 milyon dolardan fazla Dış Askeri Finansman (FMF) sağlamayı planladığı belirtilmişti. Bu finansmanın 322 milyon dolarının direkt olarak Ukrayna'ya verileceği ifade edildi. Öte yandan ABD'de Joe Biden'nın yönetime başlamasından bu yana Ukrayna'ya 4,3 milyar dolarlık finansman sağlandığı aktarıldı.


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Kaynak: DHA

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