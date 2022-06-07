BM: Bangladeş'teki patlamada hidrojen peroksit yanlış etiketlendi - Son Dakika
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BM: Bangladeş'teki patlamada hidrojen peroksit yanlış etiketlendi

07.06.2022 13:56
BM: Bangladeş'teki patlamada hidrojen peroksit yanlış etiketlendi

Birleşmiş Milletlere bağlı Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), 4 Haziran'da en az 49 kişinin yaşamını kaybettiği Bangladeş'teki konteynır deposundaki yangına bağlı patlamayla ilgili, "Hidrojen peroksit konteynırları yanlış etiketlenmişti ve itfaiye köpük yerine su kullandı" açıklamasını yaptı.

Birleşmiş Milletlere bağlı Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), 4 Haziran'da en az 49 kişinin yaşamını kaybettiği Bangladeş'teki konteynır deposundaki yangına bağlı patlamayla ilgili, "Hidrojen peroksit konteynırları yanlış etiketlenmişti ve itfaiye köpük yerine su kullandı" açıklamasını yaptı. Örgüt, yapılan yanlışlara dikkat çekerek Bangladeş'i işyerlerindeki güvenlik açıklarını ele almaya çağırdı.

ILO açıklamasında Bangladeş'in güneydoğusundaki BM Konteyner Deposu'nda 4 Haziran 2022'de meydana gelen yangın ve patlamadan dokuz itfaiyeci de dahil olmak üzere en az 49 kişi hayatını kaybettiğini belirterek iş güvenliğine dikkat çekti. Yangının başladığı hidrojen peroksit konteynırlarının yanlış etiketlenmesi sonucu itfaiyenin köpük yerine su kullandığı, bundan sonra şiddeti kilometrelerce yayılan patlamanın meydana geldiği vurgulandı.

Kimyasal maddelerin depolanması ve çalışma ortamı güvenliği konusunda Bangladeş hükümetini ortak çalışmaya çağıran ILO, bu trajik kazanın ilgili tüm tarafları ülke çapındaki işyerlerindeki güvenlik açıklarını ele almak için yenilenmiş bir güç uygulamaya iteceğini umduklarını ifade etti.NE OLMUŞTU?Başkent Dakka'nın güneydoğusundaki Chittagong Limanı yakınlarında bir konteynır deposunda yangın çıkmış, itfaiye yanlış etiketlenen hidrojen peroksit konteynırlarına suyla müdahale edince geniş çaplı patlama meydana gelmişti. Görgü tanıkları basına konuşarak patlamanın kilometrelerce öteden hissedildiğini ifade ederek olayı gökten yağan ateş topları olarak tanımlamıştı.

BM: Bangladeş'teki patlamada hidrojen peroksit yanlış etiketlendi
BM: Bangladeş'teki patlamada hidrojen peroksit yanlış etiketlendi
BM: Bangladeş'teki patlamada hidrojen peroksit yanlış etiketlendi
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Bangladeş, İtfaiye, su, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya BM: Bangladeş'teki patlamada hidrojen peroksit yanlış etiketlendi - Son Dakika

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