BM\'den Suriye\'ye 1,3 Milyar Dolar Yardım

BİRLEŞMİŞ Milletler Kalkınma Programı Genel Sekreter Yardımcısı Abdallah Dardari, Suriye'de altyapının yeniden inşasını desteklemek amacıyla 3 yıl boyunca 1,3 milyar dolar yardım sağlamayı hedeflediklerini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Genel Sekreter Yardımcısı Abdallah Dardari, Suriye'ye yatırım yapmanın küresel bir kamu yararı olarak görüldüğünü bildirdi. Dardari, "Suriye için 3 yıllık toplam planımız 1,3 milyar dolar. Bu sadece bir rakam değil, tüm destek unsurlarını kapsayan kapsamlı bir strateji" dedi.

Dardari, bu yardımın yapay zeka uygulamalarının tanıtımı, sosyal koruma programlarının oluşturulması ve altyapının yeniden inşasını içerebileceğini kaydetti. Dardari ayrıca gelecek hafta ABD'de düzenlenecek IMF ve Dünya Bankası yıllık toplantılarının oturum aralarında Suriye konulu bir yuvarlak masa toplantısının yapılacağını da söyledi.