Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'in, bir üniversiteden fahri doktora almak üzere gittiği Kosta Rika'ya girişine izin verilmedi.Juan Santamaria Uluslararası Havalimanı'nda sınır yetkilileri tarafından engellenen Albanese, havaalanında dönüş uçuşuna kadarki süre boyunca bir salonda bekletildi.Kosta Rika makamları, Albanese'in ülkeye sokulmaması kararını "Terörist faaliyetlerle ilişkileri olduğu" iddiasına dayandırdı ancak herhangi bir kanıt sunmadı.Albanese, Kosta Rika Üniversitesi'nden fahri doktorasını alacağı törene, çevrim içi bağlantıyla havaalanından katıldı.Albanese X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, "İmparatorluğun yüzünü, sinirlerini bozduğunuz veya sınırlarını aştığınız gün anlarsınız" ifadesini kullandı.Sosyal medya hesabından mahsur kaldığı alanı da paylaşan Albanese, bekleme alanındaki koltukları ve bavullarını göstererek "İlk gecemi burada geçireceğim" yazdı.İkinci akşam yeniden paylaşım yapan Albanese, "Havaalanında ikinci gece. Her adımda güvenlik güçleriyle çevriliyim. Koltuklar rahatsız. Ortam gürültülü ve parlak ışık var. Yarınki dönüş uçuşum için saatleri sayıyorum" mesajını paylaştı.BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, BM Raportörü Albanese'nin Kosta Rika'ya alınmamasına tepki göstererek, raportörün ülkeye girişine izin verilmesi çağrısında bulundu.BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, "Kosta Rika makamlarıyla doğrudan iletişim halindeyiz ve Yüksek Komiser Türk'ün endişelerini onlara ilettik" ifadesini kullandı.İtalya Dışişleri Bakanlığı da İtalyan vatandaşı olan Francesca Albanese'nin Kosta Rika'ya girişine izin verilmemesi üzerine, ülkeye girişini kolaylaştırmak için birçok girişimde bulunulduğunu bildirdi.İtalyan basınında çıkan haberlerde, Albanese'nin Kosta Rika'ya girişine "ulusal güvenliğe tehdit olması sebebiyle" izin verilmediği aktarıldı.Albanese ise İtalya'da yayın yapan "Il Fatto Quotidiano" gazetesine verdiği demeçte, "Bana sadece güvenlik gerekçesiyle gözaltında tutulduğumu söylediler. Terörizm suçlaması ancak saatler sonra ortaya çıktı. Uyuyamadım, yıkanamadım ve kişisel eşyalarım da yanımda değil. Ayrıca diplomatik pasaportumu da alıkoydular" ifadelerini kullandı.'Soykırım' raporu sonrası hedefteydiİtalyan raportör bir süredir Filistin'deki İsrail saldırılarıyla ve insan hakları ihlalleriyle ilgili raporları ve açıklamaları nedeniyle ABD yönetimi başta olmak üzere bir kesimin hedefindeydi.Albanese 2025'in haziran ayı sonunda yayımlanan raporunda, Filistin'de soykırım yapıldığını ve şirketlerin bundan kar elde ettiğini söylüyordu. "İşgal Ekonomisinden Soykırım Ekonomisine" adlı BM raporunun sunumunda, "Görünüşe bakılırsa soykırım karlı bir yöntem" diyordu.ABD, 2025 temmuz ayında Albanese'ye yaptırım uygulama kararı aldı. Filistin'deki insan hakları durumunu raporlamakla görevli bağımsız bir uzman olan İtalya vatandaşı Albanese'ye yaptırım kararı o dönem tepkilere yol açtı.ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Albanese'ye yaptırım kararını, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (ICC) desteğiyle ilişkilendirdi.Haberlerimizi takip etmek için . BBC News Türkçe'yi seçin, son dakika haberlerine, araştırma dosyalarımıza ve videolarımıza tek bir yerden ulaşın. (Uygulama Birleşik Krallık ve ABD'de kullanılmamaktadır ve İngilizce versiyonu bulunmamaktadır.)