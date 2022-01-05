Üye Girişi
BM Genel Sekreteri 5 nükleer gücün ortak açıklamasını 'memnuniyetle' karşıladı - Son Dakika

BM Genel Sekreteri 5 nükleer gücün ortak açıklamasını 'memnuniyetle' karşıladı

05.01.2022 12:24
BM Genel Sekreteri 5 nükleer gücün ortak açıklamasını 'memnuniyetle' karşıladı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric tarafından yapılan açıklamada BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, hafta başında 5 nükleer güç tarafından nükleer savaşın önlenmesi ve silahlanma yarışından kaçınılmasına ilişkin yayınlanan ortak açıklamayı...

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric tarafından yapılan açıklamada BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, hafta başında 5 nükleer güç tarafından nükleer savaşın önlenmesi ve silahlanma yarışından kaçınılmasına ilişkin yayınlanan ortak açıklamayı memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

Açıklamada Guterres'in, bu devletlerin, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) kapsamındaki nükleer silahsızlanmayla ilgili yükümlülüklerini vurgulayarak; ikili ve çok taraflı nükleer silahların yayılmasının önlenmesi, silahsızlanma ve silahların kontrolü anlaşmaları ve taahhütlerine uyma ihtiyacının tanınmasını takdir ettiği belirtildi. Ayrıca, açıklamada Guterres'in defalarca söylediği vurgulanan, 'tüm nükleer riskleri ortadan kaldırmanın tek yolunun tüm nükleer silahları ortadan kaldırmak olduğu' ifadelerine de yer verildi.

5 NÜKLEER GÜÇ: NÜKLEER BİR SAVAŞIN KAZANANI OLMAYACAĞINI VE ASLA SAVAŞILMAMASI GEREKTİĞİNİ ONAYLIYORUZ

Pazartesi günü genellikle 'P5' olarak bilinen ve BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daimi üyesi olan Çin, Fransa, Rusya, İngiltere ve ABD liderleri 'Nükleer Savaşı Önleme ve Silahlanma Yarışından Kaçınma' konulu ortak bir bildiri yayınladı. Açıklamada 5 nükleer güç, bu tür silahların daha fazla yayılmasının önlenmesi gerektiğine 'kuvvetle' inandıklarını belirterek, şu ifadelere yer verdi: "Çin, Fransa, Rusya, İngiltere ve ABD, Nükleer Silahlı Devletler arasında savaşın önlenmesini ve stratejik risklerin azaltılmasını en başta gelen sorumlulukları olarak görmektedir. Nükleer bir savaşın kazananı olmayacağını ve asla savaşılmaması gerektiğini onaylıyoruz. Nükleer kullanımın geniş kapsamlı sonuçları olacağından, nükleer silahların -var olmaya devam ettikleri sürece- savunma amaçlarına hizmet etmesi, saldırganlığı caydırması ve savaşı önlemesi gerektiğini de onaylıyoruz."


YORUMLAR
500

Birleşmiş Milletler, Stephane Dujarric, Antonio Guterres, Nükleer, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya BM Genel Sekreteri 5 nükleer gücün ortak açıklamasını 'memnuniyetle' karşıladı - Son Dakika Dünya


Güzel şeyler de oluyor: İstanbul'da barajların doluluk oranı arttı Güzel şeyler de oluyor: İstanbul'da barajların doluluk oranı arttı         
12:21
Maaş ve primleri de artırdılar ama! ABD'li patronlar eleman bulamıyor! Maaş ve primleri de artırdılar ama! ABD'li patronlar eleman bulamıyor!         
12:05
Bu haber fanatik taraftarlar için! 3. aşınız yoksa stada alınmayacaksınız Bu haber fanatik taraftarlar için! 3. aşınız yoksa stada alınmayacaksınız         
11:31
Araba stokçularının oyununu müşteri gibi davranan polisler ortaya çıkardı Araba stokçularının oyununu müşteri gibi davranan polisler ortaya çıkardı         
10:58
İntihar eden üniversite öğrencisinin mektubu yürek burktu: Kimse beni sevmedi, başka bir şey istemedim İntihar eden üniversite öğrencisinin mektubu yürek burktu: Kimse beni sevmedi, başka bir şey istemedim         
10:32
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil         
10:14
Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez         
09:48
Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı         
09:06
Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı         
08:30
Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem         
07:49
Son Dakika: En düşük emekli maaşını 2 bin 500 TL'ye çıkaran teklif TBMM'ye sunuldu Son Dakika: En düşük emekli maaşını 2 bin 500 TL'ye çıkaran teklif TBMM'ye sunuldu         
20:14
Son Dakika: Türkiye'de 4 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 54 bin 724 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 4 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 54 bin 724 yeni vaka tespit edildi         
19:39
Hem kocasını hem 2 çocuğunu yan yana toprağa verdi Hem kocasını hem 2 çocuğunu yan yana toprağa verdi         
15:55
Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için yarışmaya katılan Linet, bir üst turda! Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için yarışmaya katılan Linet, bir üst turda!         
15:28
Herkes söylediğinin gerçek olmasını umuyor! Danimarkalı ünlü bilim insanına göre koronavirüs pandemisi Omicron'la birlikte sona erdi Herkes söylediğinin gerçek olmasını umuyor! Danimarkalı ünlü bilim insanına göre koronavirüs pandemisi Omicron'la birlikte sona erdi         
15:26
Fenerbahçe'nin gol makinesi Allahyar sağlık kontrollerinden geçti! Herkes dört gözle sahaya çıkacağı anı bekliyor Fenerbahçe'nin gol makinesi Allahyar sağlık kontrollerinden geçti! Herkes dört gözle sahaya çıkacağı anı bekliyor         
15:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet sokaklara dökülecekmiş, 15 Temmuz'u görmediniz mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet sokaklara dökülecekmiş, 15 Temmuz'u görmediniz mi?         
15:12

Son Dakika Haberleri
12:20 Güzel şeyler de oluyor: İstanbul'da barajların doluluk oranı arttı
12:18 Akşener'den zamlar sonrası açıklama: Sayın Erdoğan gözlerin ışıldıyor mu?
12:13 Karadeniz gazının işleneceği tesisinin maketi hazırlandı
12:05 Öldüğü zannedilen bebek yaşarsa ismi Savaş olacak
12:04 Maaş ve primleri de artırdılar ama! ABD'li patronlar eleman bulamıyor!
11:42 Kazakistan'da protestolar hükümet düşürdü! Akaryakıt ve gıda fiyatlarına devlet düzenlemesi geldi
11:42 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Döviz artık gündemimizde değil
11:41 Eski MasterChef yarışmacısı Emre Büber'den ilginç yorum: Beni yarışmadan soğutana gelsin
11:36 George Floyd'un 4 yaşındaki yeğenine kurşun! Floyd, beyaz bir polis tarafından öldürülmüştü!
11:31 Tokyo'da 211 kiloluk orkinos 1.9 milyon liraya satıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2022 12:30:21. #1.11#
SON DAKİKA: BM Genel Sekreteri 5 nükleer gücün ortak açıklamasını 'memnuniyetle' karşıladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement