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BM Genel Sekreteri: Filistin halkının kendi devletini kurma hakkı herkes tarafından tanınmalıdır - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri: Filistin halkının kendi devletini kurma hakkı herkes tarafından tanınmalıdır

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrailliler ve Filistinliler için iki devletli çözümün kabul edilmemesi ve Filistin halkının devlet kurma hakkının inkar edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Guterres, Filistin halkının kendi devletini kurma hakkının herkes tarafından tanınması gerektiğini vurguladı.

BM Genel Sekreteri: Filistin halkının kendi devletini kurma hakkı herkes tarafından tanınmalıdır
21.01.2024 - 10:52,
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Filistin halkının kendi devletini kurma hakkının herkes tarafından tanınması gerektiğini belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Guterres, "İsrailliler ve Filistinliler için iki devletli çözümün kabul edilmemesi ve Filistin halkının devlet kurma hakkının inkar edilmesi kabul edilemez. Filistin halkının kendi devletini kurma hakkı herkes tarafından tanınmalıdır" dedi.

Kaynak: DHA
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