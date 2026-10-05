BM Genel Sekreteri Guterres, Pakistan'da ABD-İran arabuluculuk çabalarını görüşecek - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri Guterres, Pakistan'da ABD-İran arabuluculuk çabalarını görüşecek

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BM Genel Sekreteri Guterres, Pakistan\'da ABD-İran arabuluculuk çabalarını görüşecek
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, planlanan ziyaret kapsamında Pakistan'a gidecek. Sözcü Dujarric, Guterres'in bu gece hareket edip yarın sabah ülkeye ulaşmasının beklendiğini, İslamabad'da Pakistan'ın ABD-İran arabuluculuk çabalarının ele alınacağını bildirdi.

(ANKARA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, daha önceden planlanan ziyaret kapsamında Pakistan'a gidecek. Guterres'in temaslarında Pakistan'ın ABD ile İran arasındaki diplomatik ve arabuluculuk çabalarının da ele alınması bekleniyor.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı yazılı açıklamada, Guterres'in bu gece Pakistan'a hareket edeceğini ve yarın sabah ülkeye ulaşmasının beklendiğini bildirdi.

Guterres'in İslamabad'daki temasları kapsamında, Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile görüşeceği, ayrıca Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile bir araya geleceği bildirildi.

Guterres, Pakistan'ı son olarak 2022 yılında, ülkede büyük yıkıma yol açan sellerin ardından ziyaret etmişti.

BM Genel Sekreteri'nin bu ziyaretinde de Pakistan Ulusal Afet Yönetim Kurumu'na (NDMA) giderek, sel felaketlerinden bu yana afetlere hazırlık ve dayanıklılığın artırılması konusunda kaydedilen ilerlemeleri yerinde incelemesi bekleniyor.

Guterres'in İslamabad'da, BM Hindistan ve Pakistan Askeri Gözlem Grubu'nun (UNMOGIP) genel merkezini de ziyaret edeceği belirtildi.

Ziyaret kapsamında, Guterres'in, Pakistan'ın ABD ile İran arasındaki diplomatik ve arabuluculuk girişimlerini, iki ülke arasındaki müzakerelerin desteklenmesinde üstlendiği rolü de görüşmesi öngörülüyor.

Guterres'in 8 Ekim Perşembe günü New York'a dönmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA
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