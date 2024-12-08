BM Genel Sekreteri Guterres: Suriye Halkı Tarihi Fırsatla Karşı Karşıya

Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres, "Suriye halkı, istikrarlı ve barışçıl gelecek inşa etmek için tarihi fırsatla karşı karşıya" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'deki son duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı. Guterres, Suriye'nin geleceğini Suriyelilerin belirlemesi gerektiğini belirterek, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in de bu doğrultuda destek sağlamaya devam edeceğini aktardı.

Düzenli siyasi geçişi sağlamak için yapılacak çok iş olduğunu söyleyen Guterres, "14 yıllık vahşi savaş ve diktatör rejimin sona ermesinin ardından Suriye halkı, istikrarlı ve barışçıl gelecek inşa etmek için tarihi fırsatla karşı karşıya" ifadelerini kullandı.

Tüm Suriyelilerin haklarını koruma çağrısı yapan Guterres, konsolosluk ve diplomatik tesisler ile burada görev yapan personelin, uluslararası hukuk uyarınca korunmak zorunda olduğunu kaydetti.