BM Genel Sekreteri Guterres'ten Lübnan'a Destek Çağrısı - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri Guterres'ten Lübnan'a Destek Çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres\'ten Lübnan\'a Destek Çağrısı

Antonio Guterres, İsrail ordusunun Lübnan topraklarından çekilmesi gerektiğini vurguladı ve ülkedeki devlet otoritesinin güçlenmesi için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

19.01.2025 09:07  Güncelleme: 09:08
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ordusunun, ateşkesin öngördüğü sürede Lübnan topraklarından çekilmesi gerektiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Lübnan'a gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin başkent Beyrut'ta basın toplantısı düzenledi. Guterres, Lübnan'da yeni hükümet kurulduktan sonra halkın ihtiyaçlarının karşılanacağını ve devlet otoritesinin güçleneceğini belirterek, zorlu geçen yıllardan sonra ülkeyi umutlu bir geleceğin beklediğini bildirdi.

Lübnan-İsrail sınırında yerinden edilenlerin evlerine dönmesini umduğunu aktaran Guterres, "Ateşkes kırılgan ancak sürüyor. Taraflara ve etkili tüm çevrelere ateşkes şartlarının uygulanması, garanti altına alınması çağrısı yapıyorum" dedi.

Guterres, "İsrail ordusunun, öngörülen sürede Lübnan topraklarından çekilmesi ve eş zamanlı olarak Lübnan ordusunun güneyde konuşlanması olmazsa olmazdır. Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmelidir. Lübnan devleti, topraklarındaki tüm silahların kontrolünü ele almalıdır. Bu, 1701 sayılı kararın başlıca ilkesidir" ifadelerini kullandı.

Uluslararası topluma Lübnan ordusunu güçlendirme çağrısında bulunan Guterres, BM'nin 1701 sayılı kararının uygulanması ve çatışmaların durdurulması için gerekli desteği sürdüreceğini, 1701 sayılı kararın tam uygulanmasının, Lübnan ile İsrail arasında kalıcı bir ateşkesin önünü açacağını söyledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya BM Genel Sekreteri Guterres'ten Lübnan'a Destek Çağrısı - Son Dakika

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