BM ile Ukrayna arasında cinsel şiddete maruz kalanlara yardım anlaşması imzalandı - Son Dakika
Üye Girişi

BM ile Ukrayna arasında cinsel şiddete maruz kalanlara yardım anlaşması imzalandı

04.05.2022 13:21
BM ile Ukrayna arasında cinsel şiddete maruz kalanlara yardım anlaşması imzalandı

Birleşmiş Milletler'in Çatışmalarda Cinsel şiddet Özel Temsilciliği ile Ukrayna hükümeti arasında 'savaşta cinsel şiddete maruz kalanlara yardımcı olmak' için çerçeve anlaşma imzalandı.

Birleşmiş Milletler'in Çatışmalarda Cinsel şiddet Özel Temsilciliği ile Ukrayna hükümeti arasında 'savaşta cinsel şiddete maruz kalanlara yardımcı olmak' için çerçeve anlaşma imzalandı. BM Genel Sekreteri'nin Özel Temsilcisi Pramila Patten dün basına yaptığı açıklamada "Size sözüm, uluslararası hukukun boş bir vaat olmayacağıdır. Bugünün belgeleri yarının kovuşturması olacak" dedi.

Birleşmiş Milletler Çatışmalarda Cinsel Şiddet Özel Temsilciliği (OSRSG-SVC) ile Ukrayna Avrupa ve Avrupa-Atlantik Entegrasyonundan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Olha Stefanishyna arasında imzalanan anlaşma, adalet ve hesap verebilirlik alanlarında müdahalelerin tasarlanmasını ve sunulmasını destekleyecek.

Anlaşma ayrıca cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetleri, tıbbi ve uzmanlaşmış ruh sağlığı hizmetleri, hukuki yardım ve geçim desteği dahil olmak üzere hayatta kalanlar için kapsamlı hizmet sağlanmasını da ele alıyor.'ULUSLARARASI HUKUK BOŞ BİR VAAT OLMAYACAK'BM Genel Sekreteri'nin Özel Temsilcisi Pramila Patten dün basına yaptığı açıklamada "Size sözüm, uluslararası hukukun boş bir vaat olmayacağıdır. Bugünün belgeleri yarının kovuşturması olacak. ve bilmenizi isterim ki savaşlar başlayınca haklarınız sona ermez" dedi. Patten "Savaşlar başlayınca kadın hakları sona ermez. Bedenleriniz bir savaş alanı değildir ve asla savaş alanının bir parçası olarak görülmemelidir" ifadelerini kullandı.ERKEK ÇOCUKLARIN CİNSEL ŞİDDETE UĞRADIĞINA DAİR TEYİT EDİLMEMİŞ VAKA BİLDİRİMLERİCinsel şiddet çoğunlukla kadınlara ve kızlara karşı uygulansa da Özel Temsilci Patten, Ukrayna'da erkek ve erkek çocukların dahil olduğu ve BM'nin henüz doğrulamadığı vaka raporları aldığını ifade etti. Özel Temsilci Patten konuyla ilgili "Erkeklerin ve oğlan çocuklarının ihtiyaçlarına göre uyarlanmış hizmetlerin olmasını sağlamak için farklı BM kurumlarıyla birlikte çalışıyorum, çünkü birçok çatışma durumundaki yerde erkeklerin ve oğlan çocuklarının ihtiyaçlarına göre uyarlanmış hizmet eksikliği olduğunu gözlemledim" dedi.

BM ile Ukrayna arasında cinsel şiddete maruz kalanlara yardım anlaşması imzalandı
BM ile Ukrayna arasında cinsel şiddete maruz kalanlara yardım anlaşması imzalandı
BM ile Ukrayna arasında cinsel şiddete maruz kalanlara yardım anlaşması imzalandı
YORUMLAR
500
Mariupol'den tahliye edilen siviller anlatıyor: Buradan kurtulma umudumuzu defalarca kaybettik Mariupol'den tahliye edilen siviller anlatıyor: Buradan kurtulma umudumuzu defalarca kaybettik BM: Mariupol'den bugün 101 sivil tahliye edildi BM: Mariupol'den bugün 101 sivil tahliye edildi

Birleşmiş Milletler, Başbakan Yardımcısı, Ukrayna, Adalet, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya BM ile Ukrayna arasında cinsel şiddete maruz kalanlara yardım anlaşması imzalandı - Son Dakika


Son Dakika
13:20 Eski MHP milletvekili Sinan Oğan'dan, İçişleri Bakan Yardımcısı'na: Suriyeli!
13:13 Annesi ile birlikte yaşayan adamı göğsünden bıçaklayarak öldürdü
13:11 Elon Musk'ın yeni planı: Twitter iş insanlarına ve hükümet çalışanlarına ücretli olacak
12:38 Rusya'nın müttefiki Belarus'tan savaşa hazırlık gibi tatbikat: Putin ve Lukaşenko dün görüşmüştü
12:32 Kim Kardashian diyete rağmen Monroe'nun elbisesine sığamadığı için fermuarı kapatamamış
12:29 Esenyurt'ta kiracı ve ev sahipleri birbirine girdi, silahlar çekildi: İşte o görüntüler
11:55 Konya'da fabrikayı ateşe veren kundakçının rahatlığı görüntülendi: Bu kadarına da pes!
11:36 DSÖ'den obezite uyarısı: Avrupa'da salgın boyutuna ulaştı, ilk sırada Türkiye var
11:20 Gezi davasında müebbet hapis cezası alan Osman Kavala: Gezi protestolarının tarafımdan organize edilmediği yalın bir gerçektir
11:06 AB'den Rusya'ya yeni yaptırım paketi: Petrol ithalatının tamamen durdurulması teklif edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2022 13:31:44. #1.13#
SON DAKİKA: BM ile Ukrayna arasında cinsel şiddete maruz kalanlara yardım anlaşması imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement