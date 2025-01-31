BM, İsrail\'in UNRWA Yasağına Rağmen Faaliyetlerine Devam Ettiğini Açıkladı

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BİRLEŞMİŞ Milletler (BM), İsrail Meclisi'ndeki BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) faaliyetlerini yasaklamaya yönelik yasanın yürürlüğe girmiş olmasına rağmen ajansın görevini yerine getirmeye devam ettiğini açıkladı.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Dujarric UNRWA'nın faaliyetlerinin yasaklanmasına yönelik yaptığı açıklamada, "Bölgedeki meslektaşlarımızla irtibattayız. Görevlerini yerine getirmeye ve hizmet vermeye devam ediyorlar" dedi. Dujarric, UNRWA'nın bölgede kalma ve görevini yerine getirmede kararlı olduğunu bildirdi.