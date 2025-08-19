BM Raporu: 2024\'te 383 Yardım Çalışanı Hayatını Kaybetti

BİRLEŞMİŞ Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, 2024'te 383 insani yardım çalışanının öldürüldüğünü ve bunun 1 yıl içinde kayıtlara geçen en yüksek rakam olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Dünya İnsani Yardım Günü'nde yaptığı açıklamada, 2024'te 383 insani yardım çalışanının öldürüldüğünü ve bunun 1 yıl içinde kayıtlara geçen en yüksek rakam olduğunu duyurarak, ölümlerin 'tüm sivillerin korunması ve cezasızlığa son verilmesi için bir uyarı' olması gerektiğini kaydetti. Hayatını kaybedenlerin çoğunun kendi toplumlarına hizmet eden yerel personel olduğu, 308 çalışanın yaralandığı, 125'inin kaçırıldığı ve 45'inin gözaltına alındığı aktarıldı.

Açıklamada, 2024'te 2023'e göre ölümlerde yüzde 31 artış yaşandığı, Gazze'de 181, Sudan'da 60 yardım çalışanının hayatını kaybettiği ve 21 ülkede saldırıların arttığı bildirildi. 2025'in ilk sekiz ayında ise 265 yardım çalışanının öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, "Bir insani yardım çalışanına yönelik tek bir saldırı bile hepimize, hizmet ettiğimiz insanlara yapılmış bir saldırıdır. Bu ölçekteki saldırıların sıfır hesap verebilirlikle gerçekleşmesi, uluslararası kayıtsızlığın ve eylemsizliğin utanç verici bir göstergesidir. İnsani yardım camiası olarak, gücü ve etkisi olanlara bir kez daha çağrımızdır: İnsanlık için harekete geçin, sivilleri ve yardım çalışanlarını koruyun ve failleri hesap vermeye zorlayın. İnsani yardım çalışanlarına yönelik şiddet kaçınılmaz değildir. Buna son verilmelidir" ifadelerini kullandı.