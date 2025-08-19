BM Raporu: 2024'te 383 Yardım Çalışanı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

BM Raporu: 2024'te 383 Yardım Çalışanı Hayatını Kaybetti

BM Raporu: 2024\'te 383 Yardım Çalışanı Hayatını Kaybetti
19.08.2025 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM, 2024'te 383 insani yardım çalışanının öldüğünü, kaydedilen en yüksek rakam olduğunu duyurdu.

BİRLEŞMİŞ Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, 2024'te 383 insani yardım çalışanının öldürüldüğünü ve bunun 1 yıl içinde kayıtlara geçen en yüksek rakam olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Dünya İnsani Yardım Günü'nde yaptığı açıklamada, 2024'te 383 insani yardım çalışanının öldürüldüğünü ve bunun 1 yıl içinde kayıtlara geçen en yüksek rakam olduğunu duyurarak, ölümlerin 'tüm sivillerin korunması ve cezasızlığa son verilmesi için bir uyarı' olması gerektiğini kaydetti. Hayatını kaybedenlerin çoğunun kendi toplumlarına hizmet eden yerel personel olduğu, 308 çalışanın yaralandığı, 125'inin kaçırıldığı ve 45'inin gözaltına alındığı aktarıldı.

Açıklamada, 2024'te 2023'e göre ölümlerde yüzde 31 artış yaşandığı, Gazze'de 181, Sudan'da 60 yardım çalışanının hayatını kaybettiği ve 21 ülkede saldırıların arttığı bildirildi. 2025'in ilk sekiz ayında ise 265 yardım çalışanının öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, "Bir insani yardım çalışanına yönelik tek bir saldırı bile hepimize, hizmet ettiğimiz insanlara yapılmış bir saldırıdır. Bu ölçekteki saldırıların sıfır hesap verebilirlikle gerçekleşmesi, uluslararası kayıtsızlığın ve eylemsizliğin utanç verici bir göstergesidir. İnsani yardım camiası olarak, gücü ve etkisi olanlara bir kez daha çağrımızdır: İnsanlık için harekete geçin, sivilleri ve yardım çalışanlarını koruyun ve failleri hesap vermeye zorlayın. İnsani yardım çalışanlarına yönelik şiddet kaçınılmaz değildir. Buna son verilmelidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güvenlik, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya BM Raporu: 2024'te 383 Yardım Çalışanı Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Kayserispor’dan Galatasaray’ı çıldırtacak karar Kayserispor'dan Galatasaray'ı çıldırtacak karar
Çöl sıcağında ekmek mücadelesi: Öğlen 12’ye kadar çalışıp 1500 TL alıyorlar Çöl sıcağında ekmek mücadelesi: Öğlen 12'ye kadar çalışıp 1500 TL alıyorlar
Kaynanalar’ın ’Döndü’sü Defne Yalnız, 31 evinde nostaljik bir yaşam sürüyor Kaynanalar'ın 'Döndü'sü Defne Yalnız, 3+1 evinde nostaljik bir yaşam sürüyor
Oğuzhan Dalgakıran’ın ölümünde korkunç iddia Düştüğü yer görüntülendi Oğuzhan Dalgakıran'ın ölümünde korkunç iddia! Düştüğü yer görüntülendi
Metrelerce yüksekten düşen araç iki kişiye mezar oldu Metrelerce yüksekten düşen araç iki kişiye mezar oldu
Çiftlik sahibi çalışanının üzerine yetiştirdiği aslanı saldırttı Çiftlik sahibi çalışanının üzerine yetiştirdiği aslanı saldırttı
Alkollü sürücü, 9 aylık bebeği hayattan kopardı Alkollü sürücü, 9 aylık bebeği hayattan kopardı
Ünlülerin mücevhercisi Ersan Gülmez gözaltına alındı Ünlülerin mücevhercisi Ersan Gülmez gözaltına alındı
Peş peşe tetiğe basıp taksi şoförünü öldürdü Peş peşe tetiğe basıp taksi şoförünü öldürdü

11:14
Savcılık, TBMM önünde beyaz Toros yakılmasıyla ilgili soruşturma başlattı
Savcılık, TBMM önünde beyaz Toros yakılmasıyla ilgili soruşturma başlattı
11:47
Bahçeli, suç örgütü operasyonunda tutuklanan Selahattin Yılmaz’a sahip çıktı
Bahçeli, suç örgütü operasyonunda tutuklanan Selahattin Yılmaz'a sahip çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 12:10:21. #7.11#
SON DAKİKA: BM Raporu: 2024'te 383 Yardım Çalışanı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.