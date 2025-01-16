BM, Ukrayna İçin 3,32 Milyar Dolar Yardım Çağrısında Bulundu - Son Dakika
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Dünya

BM, Ukrayna İçin 3,32 Milyar Dolar Yardım Çağrısında Bulundu

BM, Ukrayna İçin 3,32 Milyar Dolar Yardım Çağrısında Bulundu

Birleşmiş Milletler, Ukrayna'daki savaşın etkilerini hafifletmek ve mültecilere destek vermek amacıyla 2025 yılı için 3,32 milyar dolarlık yardım çağrısı yaptı. Hedef, krizden etkilenen 8,2 milyon insana ulaşmak.

16.01.2025 16:20  Güncelleme: 16:21
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BM, Ukrayna'daki savaştan etkilenenleri ve Ukraynalı mültecileri desteklemek için 3,32 milyar dolar tutarında yardım çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) tarafından 2025 yılı için 'Ukrayna bölgesel mülteci ve insani müdahale planını' başlattı. Yayımlanan raporda, 2025 için Ukrayna'da ve sınır ötesinde krizden etkilenen 8,2 milyon insanı desteklemek için 3,32 milyar dolarlık yardım çağrısı yapıldı.

2025'te kritik insani çabaları sürdürmek için uluslararası dayanışmanın önemi aktarılan raporda, Ukrayna'daki insani yardım kuruluşlarının, 2025'te 6 milyon kişiye gıda, sağlık hizmeti, barınma, nakit yardımı, acil durumlarda eğitim, koruma ve diğer hayati öneme sahip hizmetlerle yardım sağlamayı hedeflediği bildirildi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Ekonomi, Ukrayna, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya BM, Ukrayna İçin 3,32 Milyar Dolar Yardım Çağrısında Bulundu - Son Dakika

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