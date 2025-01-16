BM, Ukrayna İçin 3,32 Milyar Dolar Yardım Çağrısında Bulundu

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BM, Ukrayna'daki savaştan etkilenenleri ve Ukraynalı mültecileri desteklemek için 3,32 milyar dolar tutarında yardım çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) tarafından 2025 yılı için 'Ukrayna bölgesel mülteci ve insani müdahale planını' başlattı. Yayımlanan raporda, 2025 için Ukrayna'da ve sınır ötesinde krizden etkilenen 8,2 milyon insanı desteklemek için 3,32 milyar dolarlık yardım çağrısı yapıldı.

2025'te kritik insani çabaları sürdürmek için uluslararası dayanışmanın önemi aktarılan raporda, Ukrayna'daki insani yardım kuruluşlarının, 2025'te 6 milyon kişiye gıda, sağlık hizmeti, barınma, nakit yardımı, acil durumlarda eğitim, koruma ve diğer hayati öneme sahip hizmetlerle yardım sağlamayı hedeflediği bildirildi.