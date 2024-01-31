BM ve yardım kurumları, UNRWA\'nın fonlarının kesilmesinin Gazze için felaket olacağını belirtti

Birleşmiş Milletler insani yardım kurumları ile BM dışı yardım kurumların oluşturduğu Kurumlar Arası Daimi Komite (IASC), dün UNRWA'nın fonlarının kesilmesinin Gazze halkı için felaketle sonuçlanacağını ifade etti.
IASC ortak açıklamasında, Gazze'deki en büyük insani yardım kuruluşu olan UNRWA'nın kendi personeli yerlerinden edilirken ve öldürülürken bile yiyecek, barınak ve koruma sağlamaya devam ettiği hatırlatıldı. Ortak açıklamada "Çeşitli Üye Devletlerin UNRWA'dan gelen fonları durdurma kararları, Gazze halkı için felaketle sonuçlanacak. Başka hiçbir kuruluşun Gazze'deki 2,2 milyon insanın acilen ihtiyaç duyduğu ölçek ve genişlikteki yardımı sunma kapasitesi yoktur. Bu kararların yeniden gözden geçirilmesini talep ediyoruz" denildi. IASC, UNRWA personelinin 7 Ekim olaylarına karıştığı iddialarının araştırılması için bağımsız bir inceleme geçirdiği hatırlatılarak BM İç Gözetim Hizmetleri Ofisi'nin faaliyete geçtiği ifade edildi.
BAE: UNRWA'YA DESTEK SAĞLAMAYA DEVAM EDİLMELİ
Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed Al Nahyan'ın UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile telefon görüşmesi yaptığı belirtilerek BAE'nin UNRWA'ya desteğini yineledi. Açıklamada "Şeyh Abdullah ayrıca UNRWA'ya verdikleri fonları askıya alan bağışçı ülkelere bu kararı acilen yeniden gözden geçirmeleri ve kuruma insani görevlerini yerine getirebilmesi için destek sağlamaya devam etmeleri çağrısında bulundu" denildi.
Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü ve eski Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag, dün basına yaptığı açıklamada "UNRWA'nın muazzam kapasitesinin ve yapısının, yeteneğinin ve bilgisinin yerini herhangi bir kuruluşun alması veya ikame etmesi mümkün değildir" dedi.
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